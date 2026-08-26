Llega este jueves a Torreón el documental ‘Sagrado Corazón, en ti confío’

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    Llega este jueves a Torreón el documental ‘Sagrado Corazón, en ti confío’
    La cinta dcumental se estará exhibiendo en Cinépolis Cuatro Caminos y Galerías Laguna. SANDRA GÓMEZ

Diócesis lagunera apoya la difusión del proyecto que fortalece la formación religiosa

TORREÓN, COAH.- Como parte de su lanzamiento a nivel nacional, la cinta documental “Sagrado Corazón, en ti confío” estará disponible a partir de este jueves 27 de agosto en los cines de Torreón, proyectándose en las salas de Cinépolis Cuatro Caminos y Galerías Laguna, según dio a conocer Rafael López, encargado de Comunicación Social de la Diócesis de Torreón.

El largometraje explora los inicios de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, partiendo de las manifestaciones sucedidas hace más de tres siglos y medio, al tiempo que examina el impacto y sentido que esta fe mantiene entre los creyentes en la actualidad.

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López detalló que el filme es una realización francesa enfocada en difundir la historia de dicho culto a través del lenguaje cinematográfico. La información sobre costos y disponibilidad de funciones podrá ser consultada en las plataformas de Cinépolis.

La Diócesis local decidió apoyar la promoción del proyecto al valorar que esta clase de contenidos fortalecen la formación religiosa y enriquecen la oferta cultural y espiritual que impulsa la institución.

“La Iglesia promueve los valores, promueve la fe, promueve las devociones, las peregrinaciones y todo tipo de evento cultural y religioso que sea para el bien de la fe de la comunidad católica”, afirmó.

El vocero diocesano resaltó también la profunda arraigambre que guarda la devoción al Sagrado Corazón dentro del núcleo familiar en México, recordando su habitual conmemoración el primer viernes de cada mes.

$!Rafael López, encargado de Comunicación Social de la Diócesis de Torreón, exhorta a la comunidad católica a disfrutar del dcumental.
Rafael López, encargado de Comunicación Social de la Diócesis de Torreón, exhorta a la comunidad católica a disfrutar del dcumental. SANDRA GÓMEZ

Respecto al contenido que disfrutará la audiencia, López enfatizó que la propuesta combina el sentido espiritual con un trasfondo informativo sobre los orígenes del movimiento.

“Una experiencia religiosa, sobre todo de conocimiento, que conozcan de dónde surgió esta devoción y todo lo que ha logrado el Sagrado Corazón de Jesús en nuestras vidas”, expresó.

Por último, la Diócesis extendió la invitación a la comunidad católica y a los interesados en el cine de temática religiosa a revisar la programación local a partir de este jueves 27 de agosto tanto en Cinépolis Cuatro Caminos como en Galerías Laguna.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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