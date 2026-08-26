Llega este jueves a Torreón el documental ‘Sagrado Corazón, en ti confío’

TORREÓN, COAH.- Como parte de su lanzamiento a nivel nacional, la cinta documental “Sagrado Corazón, en ti confío” estará disponible a partir de este jueves 27 de agosto en los cines de Torreón, proyectándose en las salas de Cinépolis Cuatro Caminos y Galerías Laguna, según dio a conocer Rafael López, encargado de Comunicación Social de la Diócesis de Torreón. El largometraje explora los inicios de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, partiendo de las manifestaciones sucedidas hace más de tres siglos y medio, al tiempo que examina el impacto y sentido que esta fe mantiene entre los creyentes en la actualidad.

López detalló que el filme es una realización francesa enfocada en difundir la historia de dicho culto a través del lenguaje cinematográfico. La información sobre costos y disponibilidad de funciones podrá ser consultada en las plataformas de Cinépolis. La Diócesis local decidió apoyar la promoción del proyecto al valorar que esta clase de contenidos fortalecen la formación religiosa y enriquecen la oferta cultural y espiritual que impulsa la institución. “La Iglesia promueve los valores, promueve la fe, promueve las devociones, las peregrinaciones y todo tipo de evento cultural y religioso que sea para el bien de la fe de la comunidad católica”, afirmó. El vocero diocesano resaltó también la profunda arraigambre que guarda la devoción al Sagrado Corazón dentro del núcleo familiar en México, recordando su habitual conmemoración el primer viernes de cada mes.

Respecto al contenido que disfrutará la audiencia, López enfatizó que la propuesta combina el sentido espiritual con un trasfondo informativo sobre los orígenes del movimiento. “Una experiencia religiosa, sobre todo de conocimiento, que conozcan de dónde surgió esta devoción y todo lo que ha logrado el Sagrado Corazón de Jesús en nuestras vidas”, expresó. Por último, la Diócesis extendió la invitación a la comunidad católica y a los interesados en el cine de temática religiosa a revisar la programación local a partir de este jueves 27 de agosto tanto en Cinépolis Cuatro Caminos como en Galerías Laguna.