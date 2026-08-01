Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de julio de 2026
El mes deja una amplia muestra de la vida social, cultural y deportiva de la capital coahuilense
FOTOGRAFÍAS: OMAR SAUCEDO, HUMBERTO CASAS, ELÍ VÁZQUEZ, HÉCTOR GARCÍA, FRANCISCO MUÑIZ Y HOMERO SÁNCHEZ.
Julio dejó en Saltillo un mes marcado por grandes eventos deportivos, culturales y sociales, además de importantes proyectos de infraestructura y temas de interés público que reflejaron la diversidad de la agenda local en la capital coahuilense.
El mes arrancó fuerte con la visita del exfutbolista brasileño Roberto Carlos al FUTFEST, mientras que la Copa Mundial de la FIFA 2026 mantuvo la atención de miles de aficionados, quienes siguieron el partido entre México e Inglaterra desde el Biblioparque Norte y otros espacios públicos de la ciudad. En el ámbito cultural destacaron el Festival Internacional de Guitarra, la programación de la FINA 449 con conciertos, ballet, ópera, videomapping y teatro, así como la premiere de la película El Desaire. Julio también estuvo marcado por los festejos del 449 aniversario de Saltillo y las celebraciones religiosas del Santo Cristo.
En infraestructura sobresalieron los avances de Expo Coahuila, la construcción del Hospital Regional de Especialidad del IMSS y el impulso a proyectos hídricos para la región. La agenda incluyó además temas de impacto social, como las manifestaciones por el caso del perro Rocky y las protestas contra los feminicidios, así como el reporte que ubicó a Saltillo entre las ciudades con mayores niveles de contaminación por partículas PM2.5 en 2025. El deporte también tuvo presencia con la actuación de Saraperos y las competencias de rodeo, cerrando un mes de intensa actividad para la capital coahuilense.