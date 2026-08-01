Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de julio de 2026

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por Vanguardia

El mes deja una amplia muestra de la vida social, cultural y deportiva de la capital coahuilense

Saltillo
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FOTOGRAFÍAS: OMAR SAUCEDO, HUMBERTO CASAS, ELÍ VÁZQUEZ, HÉCTOR GARCÍA, FRANCISCO MUÑIZ Y HOMERO SÁNCHEZ.

Julio dejó en Saltillo un mes marcado por grandes eventos deportivos, culturales y sociales, además de importantes proyectos de infraestructura y temas de interés público que reflejaron la diversidad de la agenda local en la capital coahuilense.

El mes arrancó fuerte con la visita del exfutbolista brasileño Roberto Carlos al FUTFEST, mientras que la Copa Mundial de la FIFA 2026 mantuvo la atención de miles de aficionados, quienes siguieron el partido entre México e Inglaterra desde el Biblioparque Norte y otros espacios públicos de la ciudad. En el ámbito cultural destacaron el Festival Internacional de Guitarra, la programación de la FINA 449 con conciertos, ballet, ópera, videomapping y teatro, así como la premiere de la película El Desaire. Julio también estuvo marcado por los festejos del 449 aniversario de Saltillo y las celebraciones religiosas del Santo Cristo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-fotoperiodismo-de-vanguardia-lo-mejor-de-mayo-de-2026-GF21067010

En infraestructura sobresalieron los avances de Expo Coahuila, la construcción del Hospital Regional de Especialidad del IMSS y el impulso a proyectos hídricos para la región. La agenda incluyó además temas de impacto social, como las manifestaciones por el caso del perro Rocky y las protestas contra los feminicidios, así como el reporte que ubicó a Saltillo entre las ciudades con mayores niveles de contaminación por partículas PM2.5 en 2025. El deporte también tuvo presencia con la actuación de Saraperos y las competencias de rodeo, cerrando un mes de intensa actividad para la capital coahuilense.

  • $!Teatro de la Ciudad Fernando Soler se realizó el concierto inaugural del XXX Festival Internacional de Guitarra de México, con la participación de Antonio Rey y María Rey.
    Teatro de la Ciudad Fernando Soler se realizó el concierto inaugural del XXX Festival Internacional de Guitarra de México, con la participación de Antonio Rey y María Rey.
  • $!Imágenes de los trabajos en Expo Coahuila, nuevo lugar para convenciones y encuentros donde antes estuvo la Feria de Saltillo.
    Imágenes de los trabajos en Expo Coahuila, nuevo lugar para convenciones y encuentros donde antes estuvo la Feria de Saltillo. Omar Saucedo
  • $!Último juego en el estadio CDMX del Mundial de Futbol de la FIFA, donde Memo Ochoa agradeció a la afición.
    Último juego en el estadio CDMX del Mundial de Futbol de la FIFA, donde Memo Ochoa agradeció a la afición. Omar Saucedo
  • $!La gente vivió al máximo el partido de México contra Inglaterra.
    La gente vivió al máximo el partido de México contra Inglaterra.
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    Concierto de Los Tigres de Borges en Residencias Corona, como parte de la FINA. Omar Saucedo
  • $!Presentación del Video Mapping en la Catedral, como parte del Santo Cristo Fest y FINA 449.
    Presentación del Video Mapping en la Catedral, como parte del Santo Cristo Fest y FINA 449. Omar Saucedo
  • $!Protesta en Plaza de Armas por la muerte del perro Rocky luego de haber sufrido maltrato.
    Protesta en Plaza de Armas por la muerte del perro Rocky luego de haber sufrido maltrato. Omar Saucedo
  • $!Premiere y estreno en cines de la película El Desaire, coproducida por VANGUARDIA.
    Premiere y estreno en cines de la película El Desaire, coproducida por VANGUARDIA. Omar Saucedo
  • $!Concierto Saltillo Electrónico en el bulevarVenustiano Carranza, como parte de la FINA 449.
    Concierto Saltillo Electrónico en el bulevarVenustiano Carranza, como parte de la FINA 449. Omar Saucedo
  • $!Los fuegos artificiales volvieron a ser el atractivo en el festejo a Saltillo.
    Los fuegos artificiales volvieron a ser el atractivo en el festejo a Saltillo. Omar Saucedo
  • $!Autoridades partieron el pastel en el Mirador de la Ciudad.
    Autoridades partieron el pastel en el Mirador de la Ciudad. Omar Saucedo
  • $!El actor y conductor Ernesto Laguardia estuvo en Saltillo para promocionar su ingreso a la Casa de los Famosos 4.
    El actor y conductor Ernesto Laguardia estuvo en Saltillo para promocionar su ingreso a la Casa de los Famosos 4.
  • $!Trabajos de construcción en el nuevo Hospital Regional de Especialidad del IMSS en el Centro Metropolitano.
    Trabajos de construcción en el nuevo Hospital Regional de Especialidad del IMSS en el Centro Metropolitano. Omar Saucedo
  • $!Roberto Carlos, legendario jugador de la selección brasileña visita Saltillo, invitado por el alcalde Javier Díaz.
    Roberto Carlos, legendario jugador de la selección brasileña visita Saltillo, invitado por el alcalde Javier Díaz.
  • $!Especialistas señalan la importancia de obras que mejoren la captación de agua en la región sureste del Estado, como la Presa de Gaviones en el sur poniente de la ciudad.
    Especialistas señalan la importancia de obras que mejoren la captación de agua en la región sureste del Estado, como la Presa de Gaviones en el sur poniente de la ciudad. Omar Saucedo
  • $!Cats: Saltillo ser partícipe de este espectáculo producido por Cuarta Pared Teatro.
    Cats: Saltillo ser partícipe de este espectáculo producido por Cuarta Pared Teatro.
  • $!Presentación de la Ópera Carmen, Interpretada por la Compañía de Ópera de Saltillo y la Orquesta Filarmónica del Desierto.
    Presentación de la Ópera Carmen, Interpretada por la Compañía de Ópera de Saltillo y la Orquesta Filarmónica del Desierto. Omar Saucedo
  • $!Tras el fallecimiento del perro Rocky el doctor Humberto Baca organizo una velada frente a Pets Care.
    Tras el fallecimiento del perro Rocky el doctor Humberto Baca organizo una velada frente a Pets Care.
  • $!Manifestación del colectivo “Alzamos la Voz por Ellas”, quiénes condenaron casos de feminicidios recientes.
    Manifestación del colectivo “Alzamos la Voz por Ellas”, quiénes condenaron casos de feminicidios recientes.
  • $!Cada fin de semana existen eventos de rodeo en la Capital Saltillense, como el Evento de Rodeo en la Escuela de Rodeo Pony Express.
    Cada fin de semana existen eventos de rodeo en la Capital Saltillense, como el Evento de Rodeo en la Escuela de Rodeo Pony Express. Omar Saucedo
  • $!Saraperos de Saltillo despidió su presencia en el estadio Madero en temporada regular.
    Saraperos de Saltillo despidió su presencia en el estadio Madero en temporada regular. Omar Saucedo
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