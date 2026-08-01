Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de julio de 2026

FOTOGRAFÍAS: OMAR SAUCEDO, HUMBERTO CASAS, ELÍ VÁZQUEZ, HÉCTOR GARCÍA, FRANCISCO MUÑIZ Y HOMERO SÁNCHEZ.

Julio dejó en Saltillo un mes marcado por grandes eventos deportivos, culturales y sociales, además de importantes proyectos de infraestructura y temas de interés público que reflejaron la diversidad de la agenda local en la capital coahuilense.

El mes arrancó fuerte con la visita del exfutbolista brasileño Roberto Carlos al FUTFEST, mientras que la Copa Mundial de la FIFA 2026 mantuvo la atención de miles de aficionados, quienes siguieron el partido entre México e Inglaterra desde el Biblioparque Norte y otros espacios públicos de la ciudad. En el ámbito cultural destacaron el Festival Internacional de Guitarra, la programación de la FINA 449 con conciertos, ballet, ópera, videomapping y teatro, así como la premiere de la película El Desaire. Julio también estuvo marcado por los festejos del 449 aniversario de Saltillo y las celebraciones religiosas del Santo Cristo.