Saltillo: Fundación Luz y Esperanza vuelve a registrar retrasos en la asignación de presupuesto federal

La directora de la Fundación Luz y Esperanza, que lucha por los derechos de la mujer y el combate de la violencia machista, reportó que nuevamente, al final de este año, padecieron retrasos en la entrega del presupuesto dirigido a sus diversos programas, entre los que se integra la manutención de un refugio para mujeres en situación de violencia.

De acuerdo con Rosa María Salazar, aunque la Fundación ha logrado sostener sus actividades a lo largo de los 23 años recientemente cumplidos, en este año Luz y Esperanza tuvo que navegar a contracorriente por desajustes en la distribución de los presupuestos que otorga el Gobierno Federal para su operación.

En ese sentido, explicó que, tan solo hablando de la segunda ministración que tenía que otorgarse este año y que es equivalente a dos millones de pesos, el recurso debía llegar desde el mes de septiembre y no fue hasta los primeros días de este diciembre cuando se registró la llegada.

“Este año hemos ido a contracorriente, el recurso llegó tarde. En este momento apenas llegó la segunda ministración, cuando nos faltan tres semanas para terminar el año, y una serie de dificultades, pero al final de cuentas aquí estamos”, dijo Rosa María Salazar.

Aclaró que la llegada tardía del recurso no solo representa el rezago durante varios meses de los programas, sino también un reto, que es gastar el dinero que ya estaba proyectado en muy poco tiempo.

“Todos los proyectos están presupuestados y comprometidos para gastarse, pero sí nos queda muy poco tiempo para ejercer, y si no se gasta en este mes lo tenemos que regresar”, indicó.

Por otro lado, Rosa María Salazar dijo que desde la Fundación, que atiende hasta 20 mujeres diarias, además de las que ingresan al Refugio, se ha logrado la recaudación de otros fondos, como el de la Fundación del Empresariado Coahuilense, con lo que se han realizado proyectos, por ejemplo, en Los Lirios, con la intención de abarcar zonas rurales.