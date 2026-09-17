Saltillo: hombre aparentemente en estado tóxico golpea a su pareja

Una mujer resultó lesionada tras presuntamente ser agredida física y verbalmente por su pareja en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Gómez Farías y Sauz, en la zona centro sur de Saltillo. El reporte fue realizado por una amiga de la afectada, quien señaló que la mujer se encontraba dentro del inmueble y que su pareja, identificado como Miguel Salazar, de 27 años, permanecía en otra habitación. De acuerdo con la información disponible, el hombre aparentemente se encontraba en estado tóxico.

De acuerdo con el reporte, la mujer habría sido golpeada durante una discusión y presentaba una lesión en la nariz. Al momento de solicitar ayuda tenía sangrado en el rostro y dificultades para respirar por las fosas nasales. La amiga de la afectada señaló que podría presentar una fractura nasal, por lo que se solicitó la intervención de los servicios de emergencia para valorar su estado y determinar la gravedad de las lesiones. La llamada fue canalizada a la Cruz Roja, mientras se dio aviso a las autoridades debido a que el presunto agresor continuaba dentro del domicilio.