Saltillo: hombre de 31 años se quita la vida en su casa y causa consternación en su familia

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Saltillo
/ 21 marzo 2026
    Saltillo: hombre de 31 años se quita la vida en su casa y causa consternación en su familia
    Elementos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes en el domicilio. ULISES MARTÍNEZ

Un hombre de 31 años fue encontrado sin vida al interior de su domicilio en la colonia La Providencia, tras el reporte de sus familiares al sistema de emergencias

La mañana de este sábado se registró la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad en la colonia La Providencia, al sur de Saltillo, luego del hallazgo de un hombre sin vida al interior de su vivienda.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo, donde familiares solicitaron apoyo al número de emergencias 911 tras encontrar a una persona suspendida al interior del inmueble.

$!El hallazgo ocurrió en una vivienda de la colonia La Providencia, donde familiares alertaron a las autoridades.
El hallazgo ocurrió en una vivienda de la colonia La Providencia, donde familiares alertaron a las autoridades.
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De acuerdo con el reporte, fue un familiar quien realizó la llamada, señalando que su esposo había localizado a su cuñado en dicha condición, causando consternación, por lo que de inmediato se desplegó una unidad policial y una ambulancia al sitio.

Al arribar, elementos de seguridad confirmaron que en el lugar ya se encontraban los familiares, mientras que paramédicos procedieron a valorar al hombre, determinando que ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Carlos Alberto “N”, de 31 años de edad.

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Posteriormente, personal de la Policía del Estado tomó conocimiento de lo ocurrido, en tanto que agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, acompañados de peritos, realizaron las diligencias correspondientes en el domicilio.

Tras concluir las labores en el lugar, se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Semefo, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento.

Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo y hay esperanza. Buscar ayuda es un acto de valentía que puede salvar vidas. Puedes comunicarte de manera gratuita y confidencial con profesionales capacitados a través del teléfono 800 911 2000 o al 911.

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