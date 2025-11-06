Saltillo: hombre pierde el control del volante y poste de concreto se le atraviesa en el camino

Saltillo
/ 6 noviembre 2025
    Saltillo: hombre pierde el control del volante y poste de concreto se le atraviesa en el camino
    La camioneta Dodge RAM impactó una luminaria y un poste de concreto en la colonia Saltillo 2000. FOTO: MARTÍN ROJAS

No hubo personas lesionadas, pero los daños materiales fueron significativos

Una fuerte colisión registrada la noche del jueves en la colonia Saltillo 2000 dejó severos daños a la infraestructura urbana, luego de que el conductor de una camioneta Dodge RAM perdiera el control y se estrellara contra una luminaria y un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El percance ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando el responsable circulaba a bordo de una Dodge RAM 1500 sobre la calle Júpiter, en dirección de sur a norte. Al llegar a la intersección con la calle Hércules, giró hacia la izquierda.

$!1. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio del choque para tomar conocimiento del percance.
1. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio del choque para tomar conocimiento del percance. FOTO: MARTÍN ROJAS

TE PUEDE INTERESAR: Era saltillense la víctima de choque entre auto y tráiler; investigan las causas

Debido al presunto exceso de velocidad, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que se estrellara primero contra una luminaria y posteriormente contra un poste de concreto propiedad de la CFE.

Testigos de los hechos alertaron al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y coordinar las maniobras de retiro del vehículo.

Vecinos señalaron que el conductor huyó del lugar tras el choque; sin embargo, familiares del implicado se presentaron más tarde para asumir la responsabilidad por los daños ocasionados.

$!3. Personal de la CFE acudió al lugar para reparar el daño en las instalaciones eléctricas.
3. Personal de la CFE acudió al lugar para reparar el daño en las instalaciones eléctricas. FOTO: MARTÍN ROJAS

Las autoridades solicitaron la presencia del personal de la CFE, ya que cuando la grúa intentó remolcar la unidad se generaron chispas en uno de los cables eléctricos dañados.

Finalmente, la camioneta fue trasladada a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo hasta que se cubra el costo de los daños a la infraestructura municipal y de la CFE.

Temas


Choques
Seguridad
Última hora Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad