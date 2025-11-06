Saltillo: hombre pierde el control del volante y poste de concreto se le atraviesa en el camino

Una fuerte colisión registrada la noche del jueves en la colonia Saltillo 2000 dejó severos daños a la infraestructura urbana, luego de que el conductor de una camioneta Dodge RAM perdiera el control y se estrellara contra una luminaria y un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El percance ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando el responsable circulaba a bordo de una Dodge RAM 1500 sobre la calle Júpiter, en dirección de sur a norte. Al llegar a la intersección con la calle Hércules, giró hacia la izquierda.

Debido al presunto exceso de velocidad, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que se estrellara primero contra una luminaria y posteriormente contra un poste de concreto propiedad de la CFE. Testigos de los hechos alertaron al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y coordinar las maniobras de retiro del vehículo. Vecinos señalaron que el conductor huyó del lugar tras el choque; sin embargo, familiares del implicado se presentaron más tarde para asumir la responsabilidad por los daños ocasionados.