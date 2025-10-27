Saltillo: hombre termina fracturado al caer mientras realizaba trabajos de albañilería en su vivienda

Saltillo
/ 27 octubre 2025
    Saltillo: hombre termina fracturado al caer mientras realizaba trabajos de albañilería en su vivienda
    Paramédicos de la Cruz Roja y vecinos aseguraron a Édgar “N” con cuerdas en una camilla rígida para descenderlo de su domicilio tras la caída. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Édgar ‘N’, de 39 años, resultó con fractura en la pierna izquierda tras caer mientras realizaba trabajos en lo alto de su casa

En camilla y asegurado con cuerdas, personal paramédico de la Cruz Roja y vecinos auxiliaron a un hombre de la colonia Valle Escondido Sur, al poniente de Saltillo, tras sufrir una fractura en la pierna izquierda durante trabajos de albañilería en su domicilio.

$!El hombre sufrió una fractura en la pierna izquierda mientras realizaba labores de albañilería en su casa de la colonia Valle Escondido Sur.
El hombre sufrió una fractura en la pierna izquierda mientras realizaba labores de albañilería en su casa de la colonia Valle Escondido Sur. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Minutos antes de las 13:00 horas, Édgar “N”, de 39 años, realizaba labores de construcción en su vivienda marcada con el número 337 de la calle 5. Al pisar un bloque en el que se había subido, cayó de una altura considerable y quedó inmóvil por la lesión.

Al escuchar los gritos de auxilio, vecinos acudieron a ayudar y reportaron el incidente al número de emergencias 911. La llamada fue canalizada de inmediato al personal de la Cruz Roja, que llegó al lugar en pocos minutos.

$!Una vez asegurado, el lesionado fue trasladado en ambulancia al Hospital General, acompañado por su pareja.
Una vez asegurado, el lesionado fue trasladado en ambulancia al Hospital General, acompañado por su pareja. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Los paramédicos subieron al techo de la vivienda para brindar atención inicial y curar al lesionado. Posteriormente, colocaron una camilla rígida, asegurándola con cuerdas para poder descenderlo de manera segura.

Una vez asegurado en la camilla, Édgar “N” fue trasladado en ambulancia al Hospital General para recibir atención médica. Durante el traslado, su pareja lo acompañó para brindarle apoyo.

Ulises Martínez

