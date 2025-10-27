Saltillo: hombre termina fracturado al caer mientras realizaba trabajos de albañilería en su vivienda

En camilla y asegurado con cuerdas, personal paramédico de la Cruz Roja y vecinos auxiliaron a un hombre de la colonia Valle Escondido Sur, al poniente de Saltillo, tras sufrir una fractura en la pierna izquierda durante trabajos de albañilería en su domicilio. TE PUEDE INTERESAR: ¿Dónde está el team frío? Saltillo enfrentará el primer descenso drástico de temperatura esta semana

Minutos antes de las 13:00 horas, Édgar “N”, de 39 años, realizaba labores de construcción en su vivienda marcada con el número 337 de la calle 5. Al pisar un bloque en el que se había subido, cayó de una altura considerable y quedó inmóvil por la lesión. Al escuchar los gritos de auxilio, vecinos acudieron a ayudar y reportaron el incidente al número de emergencias 911. La llamada fue canalizada de inmediato al personal de la Cruz Roja, que llegó al lugar en pocos minutos.