Saltillo concentrará la mayor oferta comercial en nuevas estaciones del tren a Nuevo Laredo

La futura estación terminal del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo se perfila para convertirse en el punto con mayor actividad comercial del corredor, al disponer entre 8 y 10 espacios destinados a locales, muy por encima de los que se instalarán en Ramos Arizpe, Derramadero y García, donde únicamente se contemplan entre uno y dos.

El dato forma parte del proyecto de licitación internacional difundido por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), documento que abre paso al diseño y construcción de las primeras cuatro estaciones del sistema. El esquema planteado establece que los trabajos podrían arrancar en febrero de 2026, con un periodo de ejecución de 149 días naturales.

El paquete de obra incluye la realización de estudios técnicos y la construcción integral de cada punto ferroviario: edificios, áreas operativas, andenes, paraderos, vialidades internas, urbanización y obras complementarias, como pasos vehiculares y rectificación de tramos existentes. La convocatoria indica que las empresas deberán considerar todas las tareas necesarias para la operación funcional de las estaciones.

Uno de los elementos centrales dentro del proyecto es la estrategia para desarrollar los trabajos bajo un modelo de avance continuo. Este mecanismo permitirá que la construcción inicie conforme se vayan liberando secciones del proyecto ejecutivo, sin esperar a que el documento esté concluido en su totalidad. La medida busca acelerar la puesta en marcha, replicando esquemas aplicados en otros desarrollos ferroviarios del país.

En materia presupuestal, el proyecto asigna 1,116.7 millones de pesos para cubrir los trabajos iniciales durante 2026. Los pagos posteriores dependerán de la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio fiscal.

Aunque la licitación tendrá alcance internacional, la ARTF establece que, en condiciones de igualdad, se privilegiará el uso de materiales, bienes y servicios de origen nacional o regional. Las empresas que participen deberán presentar una declaración formal garantizando esta preferencia.

Dentro del componente comercial, el contraste entre estaciones es marcado. Saltillo funcionará como la terminal con mayor flujo y, por ello, contará con una oferta que podría alcanzar hasta 10 locales. En Ramos Arizpe, Derramadero y García, las áreas comerciales serán mínimas, con hasta dos espacios por estación. Esta distribución obedece a la proyección de demanda y al rol operativo que tendrá cada punto dentro del servicio ferroviario.

La publicación del proyecto de convocatoria marca el inicio del proceso para conformar el nuevo sistema de estaciones, que será parte del corredor de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, uno de los proyectos ferroviarios programados para ejecutarse bajo un esquema acelerado en los próximos años.

