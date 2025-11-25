Entrega Javier Díaz rehabilitación de pavimento en la colonia Providencia de Saltillo
Los trabajos incluyeron limpieza, bacheo profundo, riego de liga, colocación de carpeta de 5 cm y renivelación de brocales
El alcalde Javier Díaz González continúa llevando obras a distintos sectores de Saltillo y este martes entregó la rehabilitación de pavimento en la calle Felipe Berriozábal, en la colonia Providencia, al sur poniente de la ciudad.
La intervención beneficiará a cientos de habitantes que diariamente utilizan esta vialidad para trasladarse a trabajos, escuelas y actividades cotidianas.
La obra se desarrolló entre Miguel Negrete y Carlos Pacheco, donde se aplicaron 3 mil 283 metros cuadrados de concreto asfáltico, con una inversión superior a 1.2 millones de pesos. El Presidente Municipal recordó que el proyecto inició en octubre y forma parte de los compromisos asumidos con la ciudadanía.
“Aquí andamos, cumpliendo compromisos. Entregamos una obra que servirá para mejorar de manera importante el flujo vehicular en esta calle. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, seguimos mejorando la calidad de vida en Saltillo”, afirmó Díaz González, quien reiteró su llamado a “seguir chambeando juntos”.
El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, detalló que la rehabilitación tuvo como propósito mejorar la circulación en la zona y elevar la calidad de vida de las familias de Providencia y colonias cercanas.
“Los trabajos incluyeron limpieza y retiro del material producto del barrido, bacheo profundo, riego de liga para asegurar la adherencia de la carpeta asfáltica, la colocación de carpeta de 5 centímetros de espesor y la renivelación de brocales existentes”, detalló.
En representación de las y los vecinos, Juan Carlos Salazar agradeció al alcalde por la intervención y señaló que la obra atiende una necesidad que había sido postergada durante años.
“Es una inversión muy significativa, pero también una respuesta a una demanda que hoy se convierte en realidad”, expresó.
En la entrega participaron también Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; el primer regidor Mario Mata Quintero; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social, así como vecinas y vecinos del sector.