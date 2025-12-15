Saltillo: ignora el alto y provoca choque múltiple en la Isabel Amalia Dávila
El percance dejó únicamente daños materiales y movilizó a corporaciones viales y aseguradoras para la atención de los involucrados y la evaluación de posibles lesiones
Tras ignorar el señalamiento metálico de alto, un automovilista ocasionó un accidente vial la mañana de este lunes en las calles de la colonia Isabel Amalia Dávila, el cual dejó cuatro vehículos participantes afectados, en Saltillo.
El accidente se registró alrededor de las 08:00 horas y, como presunto responsable, fue señalado el conductor de un Chevrolet Aveo, quien circulaba sobre Aeropuerto de Ixtepec.
Conforme a los testigos, el automovilista no realizó el alto obligatorio al llegar al cruce con la calle José Espinoza, por lo que fue impactado en la parte lateral trasera por un Ford Econoline que transitaba con dirección a Vito Alessio Robles.
Tras el impacto, el vagón perdió el control y se proyectó contra dos camionetas que se encontraban estacionadas en el lugar, lo que generó daños materiales.
Los trabajadores que viajaban en el vagón recibieron pases médicos por parte de la aseguradora para acudir a una valoración y descartar lesiones, mientras que elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho y realizaron el deslinde de responsabilidades.