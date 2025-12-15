Saltillo: ignora el alto y provoca choque múltiple en la Isabel Amalia Dávila

Saltillo
/ 15 diciembre 2025
    Saltillo: ignora el alto y provoca choque múltiple en la Isabel Amalia Dávila
    El Chevrolet Aveo señalado como presunto responsable quedó con daños visibles tras el impacto registrado en la colonia Isabel Amalia Dávila. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El percance dejó únicamente daños materiales y movilizó a corporaciones viales y aseguradoras para la atención de los involucrados y la evaluación de posibles lesiones

Tras ignorar el señalamiento metálico de alto, un automovilista ocasionó un accidente vial la mañana de este lunes en las calles de la colonia Isabel Amalia Dávila, el cual dejó cuatro vehículos participantes afectados, en Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 08:00 horas y, como presunto responsable, fue señalado el conductor de un Chevrolet Aveo, quien circulaba sobre Aeropuerto de Ixtepec.

TE PUEDE INTERESAR: Intenta conductor retorno prohibido y termina varado en zanja pluvial en la Saltillo- Torreón

$!El Ford Econoline involucrado terminó fuera de control luego de ser impactado en el cruce de Aeropuerto de Ixtepec y José Espinoza.
El Ford Econoline involucrado terminó fuera de control luego de ser impactado en el cruce de Aeropuerto de Ixtepec y José Espinoza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Conforme a los testigos, el automovilista no realizó el alto obligatorio al llegar al cruce con la calle José Espinoza, por lo que fue impactado en la parte lateral trasera por un Ford Econoline que transitaba con dirección a Vito Alessio Robles.

$!Dos camionetas estacionadas resultaron dañadas tras ser alcanzadas por el vagón proyectado por el choque.
Dos camionetas estacionadas resultaron dañadas tras ser alcanzadas por el vagón proyectado por el choque. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras el impacto, el vagón perdió el control y se proyectó contra dos camionetas que se encontraban estacionadas en el lugar, lo que generó daños materiales.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Los trabajadores que viajaban en el vagón recibieron pases médicos por parte de la aseguradora para acudir a una valoración y descartar lesiones, mientras que elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho y realizaron el deslinde de responsabilidades.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Círculo de Oro reúne a perfiles que aman cocinar y comparten sus creaciones.

Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila

true

La Laguna: ¿Cuáles eran los alcances políticos de ‘El Limones’?
Mayra impregna a su equipo con su liderazgo, amor y respeto por la cocina.

Mayra Arenas: las voces, sabores y caminos que moldearon su cocina
S acumulan las pruebas de una potente relación entre un menor rendimiento cognitivo, la IA y las redes sociales.

Cómo la IA y las redes sociales contribuyen a la ‘podredumbre mental’
Salario mínimo no compensa el alza de precios, afirma el diputado.

Cuestiona Rubén Moreira discurso de la 4T: Presumen bienestar, pero números dicen otra cosa

La multinacional combinará los días de asueto navideños y unos días de paro para balancear los salarios con las vacaciones laborales.

Generó Tupy 300 contrataciones en 2025 y prepara paro técnico a finales de año
Pedro es un aventurero de la cocina.

Pedro Moeller: el aventurero de la cocina desértica saltillense
Las reducciones parciales anuales son consideradas insuficientes para atender necesidades inmediatas, afirman.

Frente X las 40 Horas advierte posibles afectaciones en iniciativa de jornada laboral