Saltillo: ignora el alto y provoca choque múltiple en la Isabel Amalia Dávila

Tras ignorar el señalamiento metálico de alto, un automovilista ocasionó un accidente vial la mañana de este lunes en las calles de la colonia Isabel Amalia Dávila, el cual dejó cuatro vehículos participantes afectados, en Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 08:00 horas y, como presunto responsable, fue señalado el conductor de un Chevrolet Aveo, quien circulaba sobre Aeropuerto de Ixtepec.