Saltillo: Imparte CIJ a alumnos de nuevo ingreso de la Narro, charla sobre salud mental

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    Saltillo: Imparte CIJ a alumnos de nuevo ingreso de la Narro, charla sobre salud mental
    La UAAAN y los Centros de Integración Juvenil iniciaron una jornada de prevención dirigida a estudiantes de nuevo ingreso. CORTESÍA

La actividad busca fortalecer herramientas personales para afrontar retos de la vida universitaria y favorecer una convivencia saludable

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), en coordinación con los Centros de Integración Juvenil (CIJ), puso en marcha una jornada de prevención dirigida a estudiantes de nuevo ingreso, enfocada en el desarrollo de habilidades socioemocionales.

La actividad forma parte de las acciones de acompañamiento para los jóvenes que comienzan su formación universitaria y busca proporcionarles herramientas que contribuyan a afrontar de mejor manera los retos personales, académicos y sociales que pueden presentarse durante esta etapa.

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A través de este tipo de actividades se promueve el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, la toma de decisiones y la construcción de relaciones saludables, además de brindar información preventiva a los estudiantes.

FORTALECEN ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES

La jornada se integra a las actividades de orientación y prevención que se desarrollan con los alumnos de nuevo ingreso, como parte de su incorporación a la comunidad universitaria.

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Los jóvenes participaron en actividades enfocadas en el desarrollo de habilidades socioemocionales. CORTESÍA

La participación de los Centros de Integración Juvenil permite complementar estas acciones mediante contenidos orientados a la prevención y al bienestar de los jóvenes, en coordinación con la institución educativa.

Las actividades buscan que los estudiantes conozcan recursos y herramientas que puedan utilizar durante su trayectoria universitaria, además de favorecer una integración responsable a la vida académica.

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