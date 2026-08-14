Saltillo: Imparte CIJ a alumnos de nuevo ingreso de la Narro, charla sobre salud mental

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), en coordinación con los Centros de Integración Juvenil (CIJ), puso en marcha una jornada de prevención dirigida a estudiantes de nuevo ingreso, enfocada en el desarrollo de habilidades socioemocionales. La actividad forma parte de las acciones de acompañamiento para los jóvenes que comienzan su formación universitaria y busca proporcionarles herramientas que contribuyan a afrontar de mejor manera los retos personales, académicos y sociales que pueden presentarse durante esta etapa.

A través de este tipo de actividades se promueve el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, la toma de decisiones y la construcción de relaciones saludables, además de brindar información preventiva a los estudiantes. FORTALECEN ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES La jornada se integra a las actividades de orientación y prevención que se desarrollan con los alumnos de nuevo ingreso, como parte de su incorporación a la comunidad universitaria.

La participación de los Centros de Integración Juvenil permite complementar estas acciones mediante contenidos orientados a la prevención y al bienestar de los jóvenes, en coordinación con la institución educativa. Las actividades buscan que los estudiantes conozcan recursos y herramientas que puedan utilizar durante su trayectoria universitaria, además de favorecer una integración responsable a la vida académica.