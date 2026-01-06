Saltillo: imprudente motociclista provoca choque múltiple y afectaciones al tráfico

Saltillo
/ 6 enero 2026
    Saltillo: imprudente motociclista provoca choque múltiple y afectaciones al tráfico
    Un motociclista impactó por alcance a una camioneta Dodge Journey, desatando una serie de choques sobre el bulevar Venustiano Carranza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Un motociclista provocó una serie de accidentes por alcance en el bulevar Venustiano Carranza; no se reportaron lesionados, pero sí daños materiales

Una serie de accidentes registrados la mañana de este martes ocurrieron sobre el bulevar Venustiano Carranza, con dirección a Ramos Arizpe, al norte de Saltillo, tras un primer percance protagonizado por un motociclista, que derivó en varios choques y afectaciones a la circulación.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar, tomaron conocimiento de los hechos y coordinaron el remolque de los vehículos involucrados.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar, tomaron conocimiento de los hechos y coordinaron el remolque de los vehículos involucrados. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El accidente se registró minutos antes de las 6:00 horas. Christian Salazar, de 24 años, circulaba a bordo de una motocicleta Italika con dirección a Ramos Arizpe, pues se dirigía a su trabajo en la empresa Mabe.

Al pasar a la altura del bulevar José Narro Robles, una distracción provocó que impactara por alcance contra una camioneta Dodge Journey.

Tras el primer choque, un vehículo Honda que circulaba detrás del motociclista redujo la velocidad; sin embargo, fue impactado por una Nissan X-Trail, la cual a su vez fue chocada por un Honda Civic, desencadenando los siniestros.

$!Una serie de afectaciones en bulevar Venustiano Carranza dejó el choque de un motociclista.
Una serie de afectaciones en bulevar Venustiano Carranza dejó el choque de un motociclista. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Los hechos dejaron únicamente daños materiales, sin personas lesionadas, pero provocaron tráfico lento en la vialidad. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar, tomaron conocimiento de lo ocurrido y ordenaron el remolque de las unidades involucradas, mientras se daba aviso a sus respectivas aseguradoras.

