Saltillo: imprudente motociclista provoca choque múltiple y afectaciones al tráfico
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Un motociclista provocó una serie de accidentes por alcance en el bulevar Venustiano Carranza; no se reportaron lesionados, pero sí daños materiales
Una serie de accidentes registrados la mañana de este martes ocurrieron sobre el bulevar Venustiano Carranza, con dirección a Ramos Arizpe, al norte de Saltillo, tras un primer percance protagonizado por un motociclista, que derivó en varios choques y afectaciones a la circulación.
TE PUEDE INTERESAR: Muere joven senderista en accidente de auto, en Arteaga; hay ocho heridos
El accidente se registró minutos antes de las 6:00 horas. Christian Salazar, de 24 años, circulaba a bordo de una motocicleta Italika con dirección a Ramos Arizpe, pues se dirigía a su trabajo en la empresa Mabe.
Al pasar a la altura del bulevar José Narro Robles, una distracción provocó que impactara por alcance contra una camioneta Dodge Journey.
Tras el primer choque, un vehículo Honda que circulaba detrás del motociclista redujo la velocidad; sin embargo, fue impactado por una Nissan X-Trail, la cual a su vez fue chocada por un Honda Civic, desencadenando los siniestros.
Los hechos dejaron únicamente daños materiales, sin personas lesionadas, pero provocaron tráfico lento en la vialidad. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar, tomaron conocimiento de lo ocurrido y ordenaron el remolque de las unidades involucradas, mientras se daba aviso a sus respectivas aseguradoras.