Saltillo: imprudente motociclista provoca choque múltiple y afectaciones al tráfico

Una serie de accidentes registrados la mañana de este martes ocurrieron sobre el bulevar Venustiano Carranza, con dirección a Ramos Arizpe, al norte de Saltillo, tras un primer percance protagonizado por un motociclista, que derivó en varios choques y afectaciones a la circulación.

El accidente se registró minutos antes de las 6:00 horas. Christian Salazar, de 24 años, circulaba a bordo de una motocicleta Italika con dirección a Ramos Arizpe, pues se dirigía a su trabajo en la empresa Mabe. Al pasar a la altura del bulevar José Narro Robles, una distracción provocó que impactara por alcance contra una camioneta Dodge Journey. Tras el primer choque, un vehículo Honda que circulaba detrás del motociclista redujo la velocidad; sin embargo, fue impactado por una Nissan X-Trail, la cual a su vez fue chocada por un Honda Civic, desencadenando los siniestros.