Saltillo impulsa acceso a la cultura con Noche de Museos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 19 febrero 2026
    Saltillo impulsa acceso a la cultura con Noche de Museos
    El Alcalde destacó que estos eventos fortalecen la identidad local y el turismo cultural CORTESÍA

El evento contó con la presentación de la Orquesta Filarmónica del Desierto

El alcalde Javier Díaz González, acompañado por su esposa Luly López Naranjo y cientos de saltillenses, encabezó una velada cultural en el Museo de las Aves, donde los asistentes disfrutaron de la participación de la Orquesta Filarmónica del Desierto como parte del programa municipal Noches de Museos.

El evento fue posible gracias a la colaboración del patronato del recinto, encabezado por Aldegundo Garza, a quien el alcalde agradeció por abrir las puertas del museo para esta iniciativa que busca acercar el arte y la historia a la ciudadanía en horarios extendidos.

TE PUEDE INTERESAR: SICT instalará Mesas de Atención Social en Coahuila por Tren Saltillo - Monterrey

“Agradezco al patronato que nos hayan permitido hacer aquí esta Noche de Museos. Seguimos fortaleciendo nuestra identidad y el turismo local, acercando el arte y la cultura con visitas gratuitas en horario nocturno para toda la ciudadanía”, expresó Díaz González.

El edil destacó que este tipo de actividades amplían el acceso a la cultura, al tiempo que fomentan la convivencia familiar y la cohesión social. Además, señaló que Saltillo se prepara para recibir visitantes nacionales y extranjeros en el marco de la próxima justa internacional de fútbol, quienes podrán disfrutar de la oferta cultural de la ciudad.

En esta sexta edición del programa también participaron representantes de la Unión Europea, provenientes de Alemania, España, Finlandia, Francia, Hungría, Polonia, Portugal y República Checa.

La directora de Turismo Municipal, Lydia González Rodríguez, informó que el programa se realiza en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura y ha tenido como sedes espacios como el Centro Cultural Casa Purcell, el Museo del Sarape, el Museo de los Presidentes, el Museo de la Revolución y el Museo de la Cultura Taurina.

$!La actividad formó parte del programa municipal Noches de Museos.
La actividad formó parte del programa municipal Noches de Museos. CORTESÍA

“Esta es la sexta edición que se realiza; el año pasado contamos con mil asistentes en cinco eventos. Buscamos fomentar el patrimonio local y ofrecer alternativas de esparcimiento, incluso para quienes trabajan de día”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo conmemora la Batalla de La Angostura con cuatro días de homenaje, historia y actividades

Durante la jornada, la directora del museo, Sofía Strozzi Guerra, encabezó un recorrido por las instalaciones, donde se exhiben más de 3 mil ejemplares de aves disecadas que representan el 73 por ciento de las especies mexicanas.

Al evento también asistieron Hilda Flores Escalera, representante del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México; Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura; María de Jesús Martínez López; Ricardo Treviño Salinas; y Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
museos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En la masacre de Allende, hay versiones que consideran que hasta 300 personas fueron asesinadas.

Coahuila: Quedan 12 órdenes de captura pendientes por masacre en Allende
Coahuila se coloca entre las entidades con mayor respaldo ciudadano hacia el Ejército, según datos oficiales.

Reporta INEGI alta aceptación del Ejército en Coahuila, tiene confianza del 94%
Protección Civil de Saltillo contabiliza alrededor de 90 incendios en predios baldíos.

Saltillo registra 40% menos incendios en baldíos, pero advierten riesgo por calor y vegetación seca
El objetivo es obtener dinero o datos personales y bancarios.

Alertan por mensajes fraudulentos sobre supuestas multas de tránsito en Saltillo
Javier Díaz buscará platicar de diversos proyectos con la mandataria federal.

Saltillo buscará gestionar proyectos con la Federación durante visita de Sheinbaum: Alcalde
Reforma electoral

Reforma electoral
Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza

Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila