Saltillo impulsa acceso a la cultura con Noche de Museos

El alcalde Javier Díaz González, acompañado por su esposa Luly López Naranjo y cientos de saltillenses, encabezó una velada cultural en el Museo de las Aves, donde los asistentes disfrutaron de la participación de la Orquesta Filarmónica del Desierto como parte del programa municipal Noches de Museos.

El evento fue posible gracias a la colaboración del patronato del recinto, encabezado por Aldegundo Garza, a quien el alcalde agradeció por abrir las puertas del museo para esta iniciativa que busca acercar el arte y la historia a la ciudadanía en horarios extendidos.

“Agradezco al patronato que nos hayan permitido hacer aquí esta Noche de Museos. Seguimos fortaleciendo nuestra identidad y el turismo local, acercando el arte y la cultura con visitas gratuitas en horario nocturno para toda la ciudadanía”, expresó Díaz González.

El edil destacó que este tipo de actividades amplían el acceso a la cultura, al tiempo que fomentan la convivencia familiar y la cohesión social. Además, señaló que Saltillo se prepara para recibir visitantes nacionales y extranjeros en el marco de la próxima justa internacional de fútbol, quienes podrán disfrutar de la oferta cultural de la ciudad.

En esta sexta edición del programa también participaron representantes de la Unión Europea, provenientes de Alemania, España, Finlandia, Francia, Hungría, Polonia, Portugal y República Checa.

La directora de Turismo Municipal, Lydia González Rodríguez, informó que el programa se realiza en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura y ha tenido como sedes espacios como el Centro Cultural Casa Purcell, el Museo del Sarape, el Museo de los Presidentes, el Museo de la Revolución y el Museo de la Cultura Taurina.