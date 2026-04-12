Saltillo: impulsa estación de tren dinámica de La Alameda y Emilio Carranza

Un paso importante en el cambio de la dinámica se realizó en 2023 cuando se inauguró la Plaza Arcada, una plaza comercial en el cruce de las calles Ramos Arizpe y Cuauhtémoc.

Una zona del Centro Histórico de Saltillo que hasta hace pocos años había estado en relativa calma, está en vías de entrar a una nueva dinámica comercial. Se trata del bulevar Emilio Carranza cerca de la Alameda Zaragoza.

El complejo cuenta con restaurantes y locales comerciales que permanecen en venta o renta, espacio donde anteriormente se ubicó una casa particular.

En contraesquina, se mantiene la librería del Fondo de Cultura Económica “Carlos Monsiváis” junto con la Cafetería El Estanquillo, esto a pesar de que en septiembre del 2024 la casa que las alberga se puso públicamente en renta.

Desde su periodo como alcalde electo, Javier Díaz González ha anunciado que la Alameda Zaragoza se convertirá en un Parque Insignia, por lo que se pretende que en la actual administración se realice una remodelación.

Durante el año pasado se realizaron foros junto a la Aceleradora de Ciudades con el fin de conocer inquietudes y propuestas ciudadanas para la intervención de este espacio público.

APRUEBAN ESTACIÓN DEL TREN

A finales del año pasado, se publicaron los planos para la licitación de la construcción de las estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo.

En estos documentos se confirmó que la estación “Saltillo” se ubicará en las actuales instalaciones del tren de carga de la empresa Kansas City Southern de México, en el cruce de las calles Carlos Salazar y Emilio Carranza.

La obra pretende construir otros dos paraderos en Coahuila, una en Derramadero y otra en Ramos Arizpe, continuando hacia Nuevo León y posteriormente hasta Tamaulipas.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha expuesto que la intención es que el tren quede construido hacia el final del actual sexenio y brinde servicio a 20 mil pasajeros diarios.