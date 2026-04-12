Saltillo: impulsa estación de tren dinámica de La Alameda y Emilio Carranza
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Un fraccionamiento, una estación del tren, una plaza comercial, la remodelación de la Alameda y un desarrollo de usos mixtos cambiarán la dinámica de la zona
Una zona del Centro Histórico de Saltillo que hasta hace pocos años había estado en relativa calma, está en vías de entrar a una nueva dinámica comercial. Se trata del bulevar Emilio Carranza cerca de la Alameda Zaragoza.
Un paso importante en el cambio de la dinámica se realizó en 2023 cuando se inauguró la Plaza Arcada, una plaza comercial en el cruce de las calles Ramos Arizpe y Cuauhtémoc.
El complejo cuenta con restaurantes y locales comerciales que permanecen en venta o renta, espacio donde anteriormente se ubicó una casa particular.
En contraesquina, se mantiene la librería del Fondo de Cultura Económica “Carlos Monsiváis” junto con la Cafetería El Estanquillo, esto a pesar de que en septiembre del 2024 la casa que las alberga se puso públicamente en renta.
Desde su periodo como alcalde electo, Javier Díaz González ha anunciado que la Alameda Zaragoza se convertirá en un Parque Insignia, por lo que se pretende que en la actual administración se realice una remodelación.
Durante el año pasado se realizaron foros junto a la Aceleradora de Ciudades con el fin de conocer inquietudes y propuestas ciudadanas para la intervención de este espacio público.
APRUEBAN ESTACIÓN DEL TREN
A finales del año pasado, se publicaron los planos para la licitación de la construcción de las estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo.
En estos documentos se confirmó que la estación “Saltillo” se ubicará en las actuales instalaciones del tren de carga de la empresa Kansas City Southern de México, en el cruce de las calles Carlos Salazar y Emilio Carranza.
La obra pretende construir otros dos paraderos en Coahuila, una en Derramadero y otra en Ramos Arizpe, continuando hacia Nuevo León y posteriormente hasta Tamaulipas.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha expuesto que la intención es que el tren quede construido hacia el final del actual sexenio y brinde servicio a 20 mil pasajeros diarios.
Justo al lado del terreno de la estación, otro aspecto que cambiará la dinámica es la construcción de un fraccionamiento.
En noviembre del año pasado, el cabildo de Saltillo aprobó mediante el acuerdo 142/23/25 la aprobación de una solicitud de asignación de nomenclatura para fines residenciales en el cruce de las calles Prolongación Colón y Emilio Carranza.
La nomenclatura se aprobó para el fraccionamiento industrial “a desarrollarse en corredor urbano (CU-2) habitacional, servicios y comercios denominado “Villas Alameda” y sus calles internas Paseo del Arce y Paseo del Nogal”.
Por último, esta semana se anunció que un grupo de empresarios locales pretende recuperar para usos mixtos el molino La Colmena, también sobre el bulevar Emilio Carranza.
Fuentes cercanas al proyecto detallaron a VANGUARDIA que se pretender conservar el edificio del molino como eje central del proyecto.
“El proyecto Molinos La Colmena lo concebimos como un desarrollo de usos mixtos que integra vivienda y comercio de proximidad, que son estos espacios dedicados a actividades culturales, creativas y artísticas”, señaló el apoderado legal del proyecto esta semana.