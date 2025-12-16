$!Saltillo impulsa la permacultura urbana con taller gratuito para mujeres

El Instituto Municipal de las Mujeres invitó a las saltillenses a participar en el taller de Permacultura Urbana “De mi balcón al plato”, que se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre, con el objetivo de fomentar prácticas sostenibles de producción de alimentos en entornos urbanos.

La actividad se realizará de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Auditorio de la Unidad Administrativa, ubicado en la avenida Presidente Cárdenas número 840, en la Zona Centro de Saltillo. El taller es organizado en coordinación con el DIF Saltillo y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).

TE PUEDE INTERESAR: Trasladan a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, a comparecencia custodiada por la Fiscalía Anticorrupción

Durante la capacitación se abordarán alternativas para el aprovechamiento de balcones, patios y otros espacios reducidos para la creación de huertos y hortalizas, como una estrategia para fortalecer la seguridad alimentaria, promover el autoconsumo y contribuir al cuidado del medio ambiente.