Saltillo impulsa la permacultura urbana con taller gratuito para mujeres
El taller “De mi balcón al plato” busca enseñar a las participantes cómo aprovechar balcones y patios para la producción de alimentos
El Instituto Municipal de las Mujeres invitó a las saltillenses a participar en el taller de Permacultura Urbana “De mi balcón al plato”, que se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre, con el objetivo de fomentar prácticas sostenibles de producción de alimentos en entornos urbanos.
La actividad se realizará de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Auditorio de la Unidad Administrativa, ubicado en la avenida Presidente Cárdenas número 840, en la Zona Centro de Saltillo. El taller es organizado en coordinación con el DIF Saltillo y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).
Durante la capacitación se abordarán alternativas para el aprovechamiento de balcones, patios y otros espacios reducidos para la creación de huertos y hortalizas, como una estrategia para fortalecer la seguridad alimentaria, promover el autoconsumo y contribuir al cuidado del medio ambiente.
La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, informó que el taller será impartido por Lorenzo Alejandro López Barbosa, especialista de la UAAAN, quien compartirá conocimientos prácticos sobre permacultura urbana y el cultivo de alimentos en casa.
“Este taller introduce los principios fundamentales de la permacultura urbana como un camino hacia la sostenibilidad, la autonomía alimentaria y el emprendimiento verde”, señaló.
Indicó que la capacitación está dirigida especialmente a mujeres, amas de casa, emprendedoras y personas que no cuentan con experiencia previa en agricultura. Añadió que, mediante dinámicas participativas, actividades prácticas y trabajo colaborativo, las asistentes aprenderán a diseñar, construir e instalar un huerto permacultural adaptado a espacios pequeños, utilizando materiales reciclados y técnicas agroecológicas.
Fernández Tonone subrayó que el taller es totalmente gratuito y forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la capacitación, el empoderamiento y el desarrollo sostenible de las mujeres en Saltillo.