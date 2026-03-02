Saltillo impulsa participación infantil; invita Javier Díaz a estudiantes al Cabildo Infantil 2026

Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana desde la infancia, el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, presentaron la convocatoria del Cabildo Infantil 2026, invitando a las y los estudiantes a participar con propuestas orientadas a la mejora de su entorno.

El alcalde destacó que este espacio permite a la niñez saltillense aportar ideas sobre diversos temas para hacer de Saltillo una mejor ciudad. “Son temas muy relevantes los que considera este Cabildo Infantil 2026, que están relacionados con los retos a los que le queremos entrar para una mejor calidad de vida; tenemos que dejar un mejor Saltillo para que nuestra niñez pueda desarrollarse”, expresó Díaz González.

Por su parte, López Naranjo agradeció al alcalde y al Instituto Electoral de Coahuila por la coordinación que hace posible este ejercicio cívico, destacando la importancia de escuchar a niñas y niños, quienes poseen ideas y opiniones valiosas.

Podrán participar estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria de escuelas públicas y privadas, tanto del área urbana como rural. Las propuestas deberán abordar temas como manejo de emociones, inclusión, fomento de actividades recreativas y deportivas, medio ambiente, cuidado animal, espacios urbanos, creación de fuentes de empleo, seguridad comunitaria, acciones municipales para la protección infantil, así como educación y tecnología.