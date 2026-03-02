Saltillo impulsa participación infantil; invita Javier Díaz a estudiantes al Cabildo Infantil 2026

Saltillo
/ 2 marzo 2026
    Saltillo impulsa participación infantil; invita Javier Díaz a estudiantes al Cabildo Infantil 2026
    El Cabildo Infantil busca fortalecer la cultura cívica, la democracia y la participación de la niñez en Saltillo. HOMERO SÁNCHEZ

El cabildo permite que niñas y niños propongan ideas para mejorar su entorno y la ciudad

Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana desde la infancia, el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, presentaron la convocatoria del Cabildo Infantil 2026, invitando a las y los estudiantes a participar con propuestas orientadas a la mejora de su entorno.

El alcalde destacó que este espacio permite a la niñez saltillense aportar ideas sobre diversos temas para hacer de Saltillo una mejor ciudad. “Son temas muy relevantes los que considera este Cabildo Infantil 2026, que están relacionados con los retos a los que le queremos entrar para una mejor calidad de vida; tenemos que dejar un mejor Saltillo para que nuestra niñez pueda desarrollarse”, expresó Díaz González.

TE PUEDE INTERESAR: Solicitan licencia cuatro integrantes del Cabildo de Saltillo para participar en elecciones

Por su parte, López Naranjo agradeció al alcalde y al Instituto Electoral de Coahuila por la coordinación que hace posible este ejercicio cívico, destacando la importancia de escuchar a niñas y niños, quienes poseen ideas y opiniones valiosas.

Podrán participar estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria de escuelas públicas y privadas, tanto del área urbana como rural. Las propuestas deberán abordar temas como manejo de emociones, inclusión, fomento de actividades recreativas y deportivas, medio ambiente, cuidado animal, espacios urbanos, creación de fuentes de empleo, seguridad comunitaria, acciones municipales para la protección infantil, así como educación y tecnología.

$!Adrián Alejandro Estrada Morales, alcalde del Cabildo Infantil 2025.
Adrián Alejandro Estrada Morales, alcalde del Cabildo Infantil 2025. HOMERO SÁNCHEZ

El director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres, recordó que en la edición anterior se recibieron más de 4 mil propuestas de 151 escuelas, y el objetivo este año es superar esa cifra. Las participaciones pueden entregarse en formato escrito, con un máximo de dos cuartillas, en las oficinas del DIF Saltillo, en la Unidad Administrativa de Educación o directamente con el personal docente de las primarias. También podrán enviarse videos de hasta dos minutos en formato MP4 al correo cabildoinfantil2026@presidenciasaltillo.gob.mx.

El periodo de recepción de propuestas será del 4 al 26 de marzo; de manera presencial, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, y por medios digitales las 24 horas del día. Posteriormente, un jurado evaluará las propuestas y se seleccionarán a las y los ganadores para participar en la sesión solemne del Cabildo Infantil, programada para abril.

El Instituto Electoral de Coahuila definirá los cargos de alcalde, síndicos y regidores que ocuparán los niños electos. “Este ejercicio es de invaluable importancia para fortalecer la cultura cívica y la democracia desde la infancia”, comentó Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero presidente del Instituto Electoral.

TE PUEDE INTERESAR: Alcaldes de capitales del país respaldan liderazgo de Javier Díaz al frente de la ACCM

Finalmente, Adrián Alejandro Estrada Morales, alcalde del Cabildo Infantil 2025, compartió su experiencia y agradeció la oportunidad, invitando a las nuevas generaciones a sumarse a este ejercicio de participación.

En la presentación del Cabildo Infantil 2026 también estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el regidor presidente de la Comisión de Educación, Ricardo Treviño Salinas; y el subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano Sánchez.

