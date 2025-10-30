$!¿Saldrás a pedir dulces o de fiesta en Halloween? Cuál será el clima en Saltillo y Monterrey

¡Noche de Brujas, Halloween!, ¿Dulce o truco? Niños, niñas, y no tan pequeños, saldrán a las calles a pedir dulces la noche del 31 de octubre o salir de fiesta con sus amigos, aunque muchos ya tienen su disfraz, también es necesario saber como estará el clima, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). TE PUEDE INTERESAR: Primer descenso de temperatura pone en alerta a Saltillo PRONOSTICO PARA MÉXICO El frente frío número 11 se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, generará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones. Por otro lado, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío sobre el norte, centro y oriente del país, con presencia de heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central y para el viernes, como el sábado, la masa de aire polar modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional. A su vez, prevalecerá el evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 90 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y de 40 a 50 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (disminuyendo durante el día). Además de oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec; de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco (disminuyendo en el transcurso del día) y de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Al final del día, el frente frío número 11 ingresará al mar Caribe y dejará de afectar a la República Mexicana. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, originará lluvias y chubascos dispersos en dicha región y el sur del país. Para el viernes y sábado, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, sur y sureste del territorio nacional. Finalmente, una circulación anticiclónica desde superficie hasta niveles medios de la atmósfera, mantendrá baja probabilidad de lluvia en el norte, centro y oriente del territorio nacional. TE PUEDE INTERESAR: Prepárese... Gran Masa de Aire Frío cubrirá a México; junto a Frente Frío 11 azotarán con temperaturas bajo cero y evento norte a estos estados

CLIMA EN SALTILLO Y MONTERREY Para Halloween, las ciudades vecinas de Saltillo, Coahuila y Monterrey, Nuevo León tendrán las siguientes temperaturas: En Saltillo, Coahuila, este viernes se disfrutará de un día y noche despejado con temperaturas máximas de 24 °C y mínimas de 12 °C, sin probabilidad de lluvia, así como vientos con velocidad de 5 a 10 kilómetros por hora (km/h) y ráfaga de viento de 16 km/h. Mientras que para Monterrey, Nuevo León se espera un cielo despejado con temperaturas máximas de 25 °C y mínimas de 12 °C, sin probabilidad de lluvia, así como vientos con velocidad de 5 a 10 km/h y ráfaga de viento de 20 km/h.

LLUVIAS Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Sinaloa y Durango. VIENTO Y OLEAJE Viento de componente norte de 25 a 40 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 20 a 35 km/h y rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. TEMPERATURAS Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío. ¿QUÉ ES UN CANAL DE BAJA PRESIÓN? Es una zona alargada de baja presión atmosférica que se extiende sobre una región y favorece la formación de nubes, lluvias y tormentas eléctricas. Durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, estos canales son comunes y pueden ser el origen de fuertes precipitaciones, especialmente si interactúan con humedad del océano. ¿QUÉ ES UNA CIRCULACIÓN ANTICICLÓNICA DE NIVELES MEDIOS DE LA ATMÓSFERA? Una circulación anticiclónica de niveles medios de la atmósfera es un patrón de circulación atmosférica en el cual el aire se desplaza en sentido horario (en el hemisferio norte) alrededor de un área de alta presión en la atmósfera. Este tipo de circulación se asocia comúnmente con condiciones de tiempo estable y despejado. En términos más técnicos, en una circulación anticiclónica de niveles medios, el aire tiende a descender en el centro del anticiclón (área de alta presión), lo que conduce a condiciones de estabilidad atmosférica. Este descenso del aire produce un calentamiento adiabático, lo que generalmente se traduce en cielos despejados y tiempo seco en la superficie. Estas circulaciones anticiclónicas pueden extenderse verticalmente a través de varios niveles de la atmósfera, pero se refieren específicamente a los niveles medios en este contexto. Estas circulaciones pueden influir significativamente en el clima y el tiempo de una región determinada, y son un componente importante en la formación de sistemas climáticos de gran escala, como las altas presiones subtropicales y las ondas planetarias de la atmósfera. ¿QUÉ ES MASA DE AIRE POLAR? Una masa de aire es una gran proporción de aire, con una extensión horizontal de varios cientos de kilómetros, cuyas propiedades físicas son más o menos uniformes, con especial temperatura, contenido de humedad y gradiente vertical de temperatura. Se clasifican en seis categorías, entre ellas marítima polar, continental polar, marítima tropical, continental tropical, marítima ártica y continental ártica. Se caracteriza por las propiedades climáticas donde surgieron como la temperatura fría y grado de humedad: lo llaman “continental” cuando es seca y “marítima” cuando es más húmeda.