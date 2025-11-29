Obras transforman la movilidad en la Región Sureste en 2025; destacan carretera a Zacatecas y ampliación del aeropuerto
Obras como la ampliación de la carretera a Zacatecas, la ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza y el bulevar Los pastores, entre otros, representan una inversión total cercana a los mil 400 millones de pesos
Durante este año, la Región Sureste de Coahuila ha acumulado cinco proyectos de infraestructura, concretados, iniciados o anunciados por el Gobierno del Estado.
En marzo de este año, el gobernador Manolo Jiménez Salinas detalló que se destinarían mil 268 millones de pesos para obras en todo el 2025.
A finales de enero de 2025 se dio el banderazo de salida de la remodelación de la carretera Saltillo-Zacatecas para conectar a la zona urbana con el ejido y el área industrial de Derramadero.
La obra se estima en 490 millones de pesos y contempla el traslado de cerca de 20 mil trabajadores. El tramo acumula múltiples accidentes viales. Uno de los más trágicos de los últimos meses se presentó en julio de este año, cuando fallecieron cuatro personas luego de un choque frontal entre una camioneta y una miniván.
El arranque de la obra fue encabezado por Jiménez Salinas, quien, como en los casos de otras obras, destacó la coordinación que se ha mantenido con el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.
En febrero del año pasado, ambos mandatarios arrancaron la ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza, al norte de Saltillo, donde se pretende invertir 212 millones de pesos.
De acuerdo con Jiménez Salinas, la vialidad será entregada esta semana y pretende conectar colonias como Saltillo 2000, La Valencia, Nuevo Amanecer y Las Torres con el norte y centro de la ciudad.
Esta semana se entregó la rehabilitación de la segunda etapa del bulevar Los Pastores, misma que arrancó en abril de este año, luego de que la primera parte iniciara en febrero del año pasado.
El paso a desnivel tiene como objetivo agilizar la movilidad vehicular entre los tres municipios de la Región Sureste, particularmente entre colonias como Zaragoza, Mirasierra y Morelos, con la zona industrial de Ramos Arizpe.
De acuerdo con el Gobierno Estatal, la obra se estima en 120 millones de pesos.
En octubre pasado se emitió el fallo de la licitación para remodelar un tramo del bulevar Vito Alessio Robles, en los límites entre Saltillo y Ramos Arizpe.
La obra estará a cargo de la regiomontana Proyectos y Construcciones LIEF S. A. de C. V., que propuso 33 millones 115 mil pesos para realizarla.
Según documentos públicos, la remodelación pretende ampliar dos carriles, colocar semaforización y construir tramos para las vueltas en “U” de unidades de carga que circulan cerca de los parques industriales.
Deberá estar terminada para el 6 de junio de 2026, de acuerdo con documentos de la licitación.
Fue en ese mismo mes, durante el arranque del Rodeo Saltillo 2025, que el gobernador Jiménez Salinas anunció la construcción de Expo Coahuila, un recinto de convenciones y espectáculos en los actuales terrenos de la Feria de Saltillo.
Entre sus amenidades se incluirá un Forum con capacidad entre 6 mil y 12 mil asistentes, que servirá principalmente para albergar conciertos. También contará con una Plaza de las Estrellas, Distrito Vaquero, Domo Norte, Explanada 38, Wine Garden Food Court y mantendrá el Teatro del Pueblo. Hasta la fecha no se ha detallado cuánto se invertirá en Expo Coahuila.
El último de los anuncios de inversión para la región, hecho por parte del gobierno de Coahuila, se dio el pasado 13 de noviembre, cuando se expuso que se invertirán 600 millones de pesos en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe.
Las autoridades estatales detallaron que la modernización contempla la ampliación y remodelación de la terminal, la incorporación de equipamiento especial, la rehabilitación de la plataforma y la reconfiguración del estacionamiento.
