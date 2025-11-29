Obras transforman la movilidad en la Región Sureste en 2025; destacan carretera a Zacatecas y ampliación del aeropuerto

Durante este año, la Región Sureste de Coahuila ha acumulado cinco proyectos de infraestructura, concretados, iniciados o anunciados por el Gobierno del Estado. En marzo de este año, el gobernador Manolo Jiménez Salinas detalló que se destinarían mil 268 millones de pesos para obras en todo el 2025. TE PUEDE INTERESAR: Ajustan rutas del ‘Aquí Vamos Gratis’ por peregrinación y encendido de Villamagia en Saltillo A finales de enero de 2025 se dio el banderazo de salida de la remodelación de la carretera Saltillo-Zacatecas para conectar a la zona urbana con el ejido y el área industrial de Derramadero. La obra se estima en 490 millones de pesos y contempla el traslado de cerca de 20 mil trabajadores. El tramo acumula múltiples accidentes viales. Uno de los más trágicos de los últimos meses se presentó en julio de este año, cuando fallecieron cuatro personas luego de un choque frontal entre una camioneta y una miniván. El arranque de la obra fue encabezado por Jiménez Salinas, quien, como en los casos de otras obras, destacó la coordinación que se ha mantenido con el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

En febrero del año pasado, ambos mandatarios arrancaron la ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza, al norte de Saltillo, donde se pretende invertir 212 millones de pesos. De acuerdo con Jiménez Salinas, la vialidad será entregada esta semana y pretende conectar colonias como Saltillo 2000, La Valencia, Nuevo Amanecer y Las Torres con el norte y centro de la ciudad. Esta semana se entregó la rehabilitación de la segunda etapa del bulevar Los Pastores, misma que arrancó en abril de este año, luego de que la primera parte iniciara en febrero del año pasado.