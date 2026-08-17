Saltillo intensifica limpieza de cauces; van contra basura y maleza en 34 puntos

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza y mantenimiento en arroyos y cauces naturales de la ciudad, con el objetivo de mantenerlos libres de basura y maleza y fortalecer las acciones preventivas durante la temporada de lluvias. Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, brigadas municipales, apoyadas con maquinaria pesada, reforzaron los trabajos en 34 puntos estratégicos ubicados en diferentes sectores de Saltillo.

Este lunes, las cuadrillas municipales trabajaron en el Arroyo del Cuatro, a la altura del bulevar Jesús Valdez Sánchez, junto a la planta Martinrea, en el sector Los Ramones, donde realizaron labores de retiro de maleza, poda de árboles y deshierbe para facilitar el flujo del agua.

De manera simultánea, otro equipo atendió el mismo cauce en el punto donde atraviesa Prolongación Otilio González y Avenida Oriente, a la altura de la colonia Vista Hermosa. En este sitio se efectuaron trabajos de poda de árboles, retiro de basura y maleza, además de la aplicación de pintura en el puente peatonal ubicado en la zona.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones tienen como prioridad brindar mayor seguridad a las familias, especialmente a quienes habitan cerca de los cauces naturales, además de mantener estos espacios en mejores condiciones ante la presencia de lluvias. El presidente municipal instruyó a las brigadas mantener las labores de manera permanente y dar atención prioritaria a los puntos que requieran mayor intervención durante la temporada de precipitaciones.

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