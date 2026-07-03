Saltillo: intensifica Municipio acciones de limpieza profunda en arroyo Del Cuatro

Para mantener una ciudad más limpia y ofrecer espacios públicos en mejores condiciones para las familias, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, intensificó las acciones de limpieza, deshierbe, mantenimiento y embellecimiento urbano en diversos sectores del municipio. Como parte de esta estrategia permanente, personal del programa Aquí Andamos realizó trabajos de deshierbe, retiro de basura y escombro acumulado en un tramo del arroyo Del Cuatro, entre las calles 34 y 17, a la altura de la colonia Amistad, al oriente de la ciudad.

El edil señaló que estas labores, impulsadas en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, contribuyen a mejorar el flujo del cauce, reducir la acumulación de desechos y prevenir riesgos durante la temporada de lluvias, además de brindar mayor seguridad a las familias que habitan en la zona. De manera simultánea, cuadrillas municipales reforzaron el programa de Embellecimiento de Fachadas del Centro Histórico con trabajos sobre las calles Juan Antonio de la Fuente y Miguel Ramos Arizpe, en el tramo comprendido entre Xicoténcatl y General Cepeda.

Las acciones incluyen la rehabilitación y aplicación de pintura en viviendas y comercios, con el objetivo de preservar la imagen e identidad arquitectónica del primer cuadro de la ciudad y ofrecer una mejor impresión tanto a la población como a los visitantes.

El Ayuntamiento informó que estas labores forman parte de un programa permanente que contempla limpieza integral, deshierbe, retiro de desechos, mantenimiento de áreas verdes y atención de plazas públicas en los sectores poniente, sur, norte, oriente y centro de Saltillo. Asimismo, Javier Díaz González recordó que la ciudadanía puede reportar necesidades relacionadas con los servicios públicos a través del Chat Bot Saltillo Fácil, disponible en el número 844-160-08-08, con el fin de brindar una atención más rápida y eficiente.

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