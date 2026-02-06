Saltillo: Intensifican rehabilitación de vialidades; atienden el bulevar Antonio Cárdenas

Saltillo
/ 6 febrero 2026
    Saltillo: Intensifican rehabilitación de vialidades; atienden el bulevar Antonio Cárdenas
    Se atiende el pavimento dañado del bulevar Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo FOTO: CORTESÍA

Los trabajos abarcan barrios, colonias y las principales vialidades de la ciudad

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa municipal “Aquí Andamos” intensificó las acciones de rehabilitación de vialidades tanto al interior de barrios y colonias como en las principales arterias de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad de vida de las y los saltillenses, así como de quienes visitan la capital del estado.

Como parte de esta estrategia, y a través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, el Gobierno Municipal trabaja en la atención del pavimento dañado sobre el bulevar Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo.

En este punto, y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, una unidad especializada interviene varios tramos ubicados entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en el sentido de sur a norte.

De igual forma, brigadas de “Aquí Andamos” atendieron reportes ciudadanos realizados a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, acudiendo a reparar distintos tramos de calles en la colonia Lomas Verdes. En este sector se llevaron a cabo labores para corregir grietas, hundimientos y deformaciones en el asfalto, a fin de garantizar una circulación más segura para automovilistas, transporte público, ciclistas y peatones.

$!Mejoran movilidad urbana con rehabilitación de calles y bulevares
Mejoran movilidad urbana con rehabilitación de calles y bulevares FOTO: CORTESÍA

Entre las vialidades atendidas se encuentran las calles Cerro de las Calabazas, Cerro de la Concha y Cerro de la Lluvia, entre otras. Asimismo, cuadrillas municipales intervinieron las vialidades 11 y 13 de la colonia Federico Berrueto Ramón, así como diversos tramos de la calle Mujer Revolucionaria, ubicada en la colonia Tierra y Libertad, al oriente de la ciudad.

Sumado a estas acciones, el Gobierno de Saltillo realizó trabajos de rehabilitación en la vialidad Quelite Sur, localizada entre el Camino al Cañón de San Lorenzo y la calle Palmito Sur, en el fraccionamiento Colinas de San Lorenzo, como parte del esfuerzo permanente por mantener en mejores condiciones la infraestructura vial del municipio.

Temas


Calles
Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

