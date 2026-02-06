Saltillo: Intensifican rehabilitación de vialidades; atienden el bulevar Antonio Cárdenas

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa municipal “Aquí Andamos” intensificó las acciones de rehabilitación de vialidades tanto al interior de barrios y colonias como en las principales arterias de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad de vida de las y los saltillenses, así como de quienes visitan la capital del estado.

Como parte de esta estrategia, y a través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, el Gobierno Municipal trabaja en la atención del pavimento dañado sobre el bulevar Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Saltillo entrega techumbre en escuela al sur de la ciudad

En este punto, y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, una unidad especializada interviene varios tramos ubicados entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en el sentido de sur a norte.

De igual forma, brigadas de “Aquí Andamos” atendieron reportes ciudadanos realizados a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, acudiendo a reparar distintos tramos de calles en la colonia Lomas Verdes. En este sector se llevaron a cabo labores para corregir grietas, hundimientos y deformaciones en el asfalto, a fin de garantizar una circulación más segura para automovilistas, transporte público, ciclistas y peatones.