Saltillo: Intensifican rehabilitación de vialidades; atienden el bulevar Antonio Cárdenas
Los trabajos abarcan barrios, colonias y las principales vialidades de la ciudad
Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa municipal “Aquí Andamos” intensificó las acciones de rehabilitación de vialidades tanto al interior de barrios y colonias como en las principales arterias de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad de vida de las y los saltillenses, así como de quienes visitan la capital del estado.
Como parte de esta estrategia, y a través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, el Gobierno Municipal trabaja en la atención del pavimento dañado sobre el bulevar Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo.
En este punto, y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, una unidad especializada interviene varios tramos ubicados entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en el sentido de sur a norte.
De igual forma, brigadas de “Aquí Andamos” atendieron reportes ciudadanos realizados a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, acudiendo a reparar distintos tramos de calles en la colonia Lomas Verdes. En este sector se llevaron a cabo labores para corregir grietas, hundimientos y deformaciones en el asfalto, a fin de garantizar una circulación más segura para automovilistas, transporte público, ciclistas y peatones.
Entre las vialidades atendidas se encuentran las calles Cerro de las Calabazas, Cerro de la Concha y Cerro de la Lluvia, entre otras. Asimismo, cuadrillas municipales intervinieron las vialidades 11 y 13 de la colonia Federico Berrueto Ramón, así como diversos tramos de la calle Mujer Revolucionaria, ubicada en la colonia Tierra y Libertad, al oriente de la ciudad.
Sumado a estas acciones, el Gobierno de Saltillo realizó trabajos de rehabilitación en la vialidad Quelite Sur, localizada entre el Camino al Cañón de San Lorenzo y la calle Palmito Sur, en el fraccionamiento Colinas de San Lorenzo, como parte del esfuerzo permanente por mantener en mejores condiciones la infraestructura vial del municipio.