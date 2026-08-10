Saltillo: intentan linchar a hombre tras agresión contra adulta mayor en la Guayulera

Un hombre terminó en el hospital después de que un grupo de personas le propinara una paliza, presuntamente debido a que minutos antes había agredido a una mujer de la tercera edad en la colonia Guayulera, al poniente de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando al sistema de emergencias 911 ingresó un reporte que alertaba sobre un hombre postrado sobre el pavimento, con evidentes heridas en distintas partes del cuerpo.