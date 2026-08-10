Saltillo: intentan linchar a hombre tras agresión contra adulta mayor en la Guayulera

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: intentan linchar a hombre tras agresión contra adulta mayor en la Guayulera
    Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al lesionado al Hospital General. MARTÍN ROJAS

El hombre fue encontrado herido sobre el pavimento y tuvo que ser trasladado al Hospital General; vecinos aseguraron que no era la primera vez que agredía a una mujer

Un hombre terminó en el hospital después de que un grupo de personas le propinara una paliza, presuntamente debido a que minutos antes había agredido a una mujer de la tercera edad en la colonia Guayulera, al poniente de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando al sistema de emergencias 911 ingresó un reporte que alertaba sobre un hombre postrado sobre el pavimento, con evidentes heridas en distintas partes del cuerpo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/van-112-detenidos-en-saltillo-por-ingerir-alcohol-en-las-calles-MF22724585
$!Elementos del GRS intervinieron para controlar a la multitud que pretendía linchar al hombre.
Elementos del GRS intervinieron para controlar a la multitud que pretendía linchar al hombre. MARTÍN ROJAS

Hasta el sitio, ubicado en el cruce de las calles Jesús González Ortega y General Francisco Naranjo, acudieron elementos del GRS, quienes intervinieron para controlar a la multitud que pretendía linchar al señalado como agresor. De acuerdo con los presentes, no sería la primera ocasión en que el hombre presuntamente agrede a una mujer.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al lesionado, quien posteriormente fue trasladado al Hospital General para una revisión más detallada. En una primera valoración no presentó fracturas.

$!Familiares de la mujer fueron orientados para presentar la denuncia correspondiente.
Familiares de la mujer fueron orientados para presentar la denuncia correspondiente. MARTÍN ROJAS

Finalmente, los oficiales indicaron a los familiares de la mujer presuntamente agredida que deberán acudir ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para interponer la denuncia correspondiente por los hechos.

$!El hombre fue localizado con diversas lesiones sobre el pavimento en la colonia Guayulera.
El hombre fue localizado con diversas lesiones sobre el pavimento en la colonia Guayulera. MARTÍN ROJAS
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Violencia
Violencia Contra La Mujer
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy, en campaña

Andy, en campaña
true

Saltillo: ¿se ha abatido la violencia de género?
true

POLITICÓN: El fiscal Federico Fernández frena críticas de Mejía Berdeja y salpica al PT en Coahuila
Saltillo podría registrar más lluvias a partir del viernes, con una probabilidad superior al 50 por ciento.

Lluvias y calor extremo: así será el clima en Saltillo y Coahuila esta semana
El enoturismo y las bodas de destino han incrementado la demanda de hospedaje en el Pueblo Mágico.

Parras de la Fuente vive boom turístico: hoteles de lujo llegan a 9 mil pesos por noche
El encuentro contará con la participación de jugadores originarios de Piedras Negras.

Borregos Monterrey y UACH disputarán el Tazón de la Frontera en Piedras Negras
El sismo de 7.4 en Colombia dejó entre 71 y 80 muertos, 26 edificios colapsados en Cali y daños graves; autoridades mantienen labores de rescate.

Sismo de 7.4 en Colombia suma 80 muertos; declaran desastre nacional
Cabe destacar que Trump no incluyó ninguna amenaza de ataques adicionales contra Irán en sus declaraciones, algo poco común.

Trump mantiene un enfoque discreto hacia Irán, optando por ataques económicos en lugar de ataques militares