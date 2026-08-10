Saltillo: intentan linchar a hombre tras agresión contra adulta mayor en la Guayulera
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El hombre fue encontrado herido sobre el pavimento y tuvo que ser trasladado al Hospital General; vecinos aseguraron que no era la primera vez que agredía a una mujer
Un hombre terminó en el hospital después de que un grupo de personas le propinara una paliza, presuntamente debido a que minutos antes había agredido a una mujer de la tercera edad en la colonia Guayulera, al poniente de Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando al sistema de emergencias 911 ingresó un reporte que alertaba sobre un hombre postrado sobre el pavimento, con evidentes heridas en distintas partes del cuerpo.
Hasta el sitio, ubicado en el cruce de las calles Jesús González Ortega y General Francisco Naranjo, acudieron elementos del GRS, quienes intervinieron para controlar a la multitud que pretendía linchar al señalado como agresor. De acuerdo con los presentes, no sería la primera ocasión en que el hombre presuntamente agrede a una mujer.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al lesionado, quien posteriormente fue trasladado al Hospital General para una revisión más detallada. En una primera valoración no presentó fracturas.
Finalmente, los oficiales indicaron a los familiares de la mujer presuntamente agredida que deberán acudir ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para interponer la denuncia correspondiente por los hechos.