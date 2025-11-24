Saltillo invita a sumarse a los Cruceros Naranjas contra la violencia de género este martes 25
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Se busca promover la prevención de la violencia contra las mujeres y difundir los servicios gratuitos del Instituto Municipal de las Mujeres
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres anunció una jornada especial de sensibilización en Saltillo mediante la realización de dos Cruceros Naranjas este martes 25 de noviembre. La actividad busca fortalecer la información ciudadana sobre las distintas formas de agresión y acercar los servicios gratuitos que brinda la dependencia.
TE PUEDE INTERESAR: Programa ‘Psicólogo en tu Comunidad’ está en los 133 Centros de Salud de Coahuila
Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia municipal para garantizar espacios seguros y una vida libre de violencia para todas las mujeres. Destacó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se ha reforzado la presencia institucional en colonias, cruceros y puntos de alta afluencia.
La funcionaria subrayó que la participación de la ciudadanía es clave para avanzar en la prevención. “Cada persona que se sume envía un mensaje de solidaridad y de respaldo colectivo”, expresó al invitar a la comunidad a acudir a los puntos establecidos.
El primero de los Cruceros Naranjas se instalará a las 10:00 horas en el bulevar Mirasierra, en su cruce con el bulevar Fundadores, donde personal del Instituto distribuirá material informativo y orientará a quienes buscan apoyo o asesoría.
Más tarde, a las 17:00 horas, el equipo municipal se trasladará al cruce del bulevar Venustiano Carranza con el periférico Luis Echeverría, otro punto estratégico de la ciudad para alcanzar a un mayor número de personas.
La dependencia hizo un llamado a quienes participen para portar alguna prenda naranja, color que simboliza la lucha contra la violencia hacia las mujeres y forma parte de la campaña internacional de la ONU.
Durante las actividades se compartirá información sobre los distintos tipos de violencia que pueden pasar desapercibidos en el entorno cotidiano: psicológica, física, sexual, económica, digital, patrimonial, feminicida y obstétrica, además de los canales de atención disponibles en Saltillo.
El Instituto Municipal recordó que sus servicios son gratuitos y confidenciales, e incluyen acompañamiento legal, psicológico y asistencia en casos de emergencia.
La jornada del 25 de noviembre, remarcaron, busca recordar que la prevención inicia con la información y la comunidad organizada.