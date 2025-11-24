$!Saltillo invita a sumarse a los Cruceros Naranjas contra la violencia de género este martes 25

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres anunció una jornada especial de sensibilización en Saltillo mediante la realización de dos Cruceros Naranjas este martes 25 de noviembre. La actividad busca fortalecer la información ciudadana sobre las distintas formas de agresión y acercar los servicios gratuitos que brinda la dependencia.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia municipal para garantizar espacios seguros y una vida libre de violencia para todas las mujeres. Destacó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se ha reforzado la presencia institucional en colonias, cruceros y puntos de alta afluencia.

La funcionaria subrayó que la participación de la ciudadanía es clave para avanzar en la prevención. “Cada persona que se sume envía un mensaje de solidaridad y de respaldo colectivo”, expresó al invitar a la comunidad a acudir a los puntos establecidos.

El primero de los Cruceros Naranjas se instalará a las 10:00 horas en el bulevar Mirasierra, en su cruce con el bulevar Fundadores, donde personal del Instituto distribuirá material informativo y orientará a quienes buscan apoyo o asesoría.