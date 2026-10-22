Saltillo: Invita la UAdeC a tejer en comunidad con el proyecto Crecer

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    Saltillo: Invita la UAdeC a tejer en comunidad con el proyecto Crecer
    La UAdeC presentó el proyecto “Crecer” e inauguró un espacio para tejer en comunidad, como parte del 19 aniversario del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario. CORTESÍA

La iniciativa de Grafiti Tejido promueve la creatividad, el aprendizaje manual y la convivencia rumbo al 20 aniversario del recinto cultural

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) presentó el proyecto “Crecer” e inauguró un espacio comunitario para tejer junto con el colectivo Grafiti Tejido, como parte de las actividades por el 19 aniversario del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario.

La actividad se realizó este jueves con la participación de autoridades universitarias, integrantes del colectivo, estudiantes y docentes de las facultades de Odontología y Artes Plásticas de la Unidad Sureste, quienes conocieron los alcances de esta iniciativa internacional que busca fomentar el aprendizaje manual, la creatividad y la colaboración.

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Asistieron Félix Ibarra Linares, coordinador de Difusión y Patrimonio Cultural; Eréndira Herrejón, subcoordinadora de Patrimonio Cultural; Alejandrina Cedillo Favela, directora del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, así como Ana María Villicaña Martínez y María Isabel Reyna Ibarguengoitia, integrantes de Grafiti Tejido.

$!El proyecto “Lobos tejiendo para crecer” convoca a la comunidad universitaria a elaborar cadenetas para integrar una instalación colectiva en el próximo aniversario del recinto.
El proyecto “Lobos tejiendo para crecer” convoca a la comunidad universitaria a elaborar cadenetas para integrar una instalación colectiva en el próximo aniversario del recinto. CORTESÍA

Durante su intervención, María Isabel Reyna compartió su experiencia como tejedora y habló sobre la presencia del tejido a lo largo de la historia de la humanidad, además de los beneficios que esta actividad puede aportar a las personas.

Por su parte, Ana María Villicaña, representante en México del proyecto “Crecer”, explicó que la iniciativa convoca a niñas, niños y jóvenes de distintos países a aprender crochet mediante la elaboración de cadenetas azules, cada una como símbolo de un proceso de aprendizaje y crecimiento.

La propuesta busca promover la paciencia, la atención y las actividades creativas frente a la hiperestimulación digital, mediante el trabajo manual y la construcción de proyectos compartidos. Para ello, conecta a centros educativos, asociaciones, familias y comunidades con el propósito de generar espacios de aprendizaje y convivencia.

TEJER PARA CONSTRUIR UNA IDENTIDAD COLECTIVA

En su mensaje, Félix Ibarra Linares señaló que la cultura es un componente fundamental de la formación integral de la comunidad universitaria y de la construcción de una sociedad más sensible, participativa y consciente del valor de su patrimonio.

$!Integrantes del colectivo Grafiti Tejido explicaron los objetivos de la iniciativa internacional, que promueve el aprendizaje del crochet y la colaboración entre comunidades.
Integrantes del colectivo Grafiti Tejido explicaron los objetivos de la iniciativa internacional, que promueve el aprendizaje del crochet y la colaboración entre comunidades. CORTESÍA

“Hoy, al celebrar 19 años del trabajo del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, también empezamos a tejer una nueva historia colectiva, como lo expresa la invitación de este proyecto: una historia que esperemos celebrar juntos el próximo año en nuestro vigésimo aniversario”, expresó.

El coordinador destacó que el nuevo espacio está pensado como un punto de encuentro para la creatividad, la convivencia y el aprendizaje, donde cada participante pueda contribuir con sus habilidades y experiencias. También felicitó al recinto y al colectivo por impulsar esta iniciativa.

A su vez, Alejandrina Cedillo Favela invitó a reflexionar sobre el significado de “Crecer” y la manera en que el tejido puede representar los vínculos que unen a las personas y contribuyen a formar una identidad compartida.

$!Autoridades universitarias, estudiantes y docentes participaron en la presentación de la iniciativa, que busca vincular la creatividad, la convivencia y el patrimonio cultural.
Autoridades universitarias, estudiantes y docentes participaron en la presentación de la iniciativa, que busca vincular la creatividad, la convivencia y el patrimonio cultural. CORTESÍA

Explicó que tejer implica unir elementos que, de manera individual, pueden parecer independientes, pero que al integrarse adquieren un nuevo significado. Una dinámica similar ocurre con el patrimonio cultural, conformado por historias, conocimientos, memorias, tradiciones y expresiones que cobran sentido cuando se reconocen y se comparten.

Como parte del proyecto, la comunidad universitaria asumió el reto denominado “Lobos tejiendo para crecer”, que consiste en elaborar la mayor cantidad posible de cadenetas durante el año.

La meta es reunir los tejidos de estudiantes, docentes, trabajadores y demás participantes para construir una instalación colectiva durante la celebración del 20 aniversario del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario.

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