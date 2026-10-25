Saltillo: jóvenes ebrios se salvan de milagro tras volcar al impactarse contra barra de contención

Una camioneta Jeep Grand Cherokee terminó volcada sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, luego de que su conductor perdiera el control al subir al puente vehicular que cruza el bulevar Otilio González, en Saltillo. En la unidad viajaban cinco personas que, pese a lo aparatoso del accidente, lograron salir prácticamente ilesas. El conductor fue detenido por elementos de Tránsito Municipal, luego de que se detectara que manejaba en estado de ebriedad.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:30 horas, cuando la camioneta circulaba de sur a norte y, al comenzar a subir el puente, el automovilista perdió el control debido a la velocidad a la que presuntamente se desplazaba. La unidad se proyectó contra el barandal metálico de contención, destruyó parte de la estructura y terminó volcada sobre la carpeta asfáltica.

La fuerza del impacto desprendió varios fragmentos del barandal, algunos de los cuales cayeron hacia la parte inferior del puente, sobre el bulevar Otilio González, lo que representó un riesgo para los automovilistas que transitaban por esa vialidad. Tras el reporte al Sistema de Emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar al conductor y a sus cuatro acompañantes. Aunque todos presentaban presuntamente signos de ebriedad, ninguno requirió traslado hospitalario, por lo que permanecieron en el lugar mientras las autoridades atendían el percance.