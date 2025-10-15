Saltillo: Juez dicta no vinculación a proceso a presunta defraudadora; caso corresponde a materia mercantil
Se le acusó a Adriana ¨N¨ de hacerse pasar por representante legal de una empresa y emitir cheques sin fondos tras contratar servicios de obra civil
Una juez dictó el auto de no vinculación a proceso contra Adriana Berenice “N”, al determinar que no existían pruebas suficientes para procesarla penalmente en Saltillo. La decisión se tomó después de evaluar la evidencia presentada por el Ministerio Público en el proceso penal 045/2025.
La defensa de la acusada, encabezada por Osbaldo Espinosa del despacho Martínez Asociados, argumentó durante la audiencia que el caso corresponde a la materia mercantil y no penal.
Señaló que el asunto carece de relevancia penal, y que existe una carpeta de investigación en el Juzgado Tercero de lo Mercantil. Asimismo, aclaró que el contrato involucraba únicamente a particulares y no a personas morales.
La titular del tribunal, Dorian Sarely Martínez Marente, analizó las pruebas aportadas por el Ministerio Público, que señalaban que Adriana Berenice se hacía pasar por representante legal de RSA Service and Products Dealer S. de R.L. de C.V.
En febrero de 2021, contrató los servicios de obra civil de la empresa Nertek S.A. de C.V., que incluían cimentaciones, compra de plataformas y estructuras, trabajos que se realizaron en San José de Iturbide, Guanajuato, y en Tuxpan, Veracruz.
El 23 de agosto de ese mismo año, el afectado, Jesús Hernández Garza, acudió al domicilio ubicado en la calle Plazuelas, en el fraccionamiento Kiosco, para recibir su primer pago. Como pago inicial, se le entregó un cheque del banco HSBC por 300 mil 79 pesos con 74 centavos.
Un mes después, el 23 de septiembre, recibió un segundo cheque por un millón 351 mil 107 pesos con 76 centavos. Sin embargo, no pudo cobrar los documentos debido a que carecían de fondos, pese a haberse presentado en las oficinas bancarias.
Como testigos del contrato comparecieron Edgar Nicolás “N”, encargado de supervisar la obra y de presionar los pagos a Adriana Berenice, y Jesús Eugenio, quien indicó que la falta de pagos retrasó la nómina de los trabajadores.
Tras los intentos de reclamar los pagos, Adriana Berenice no respondió a las llamadas telefónicas y “desapareció”, lo que generó la investigación mercantil que derivó en el proceso judicial.