Saltillo: Juez dicta no vinculación a proceso a presunta defraudadora; caso corresponde a materia mercantil

Una juez dictó el auto de no vinculación a proceso contra Adriana Berenice “N”, al determinar que no existían pruebas suficientes para procesarla penalmente en Saltillo. La decisión se tomó después de evaluar la evidencia presentada por el Ministerio Público en el proceso penal 045/2025.

La defensa de la acusada, encabezada por Osbaldo Espinosa del despacho Martínez Asociados, argumentó durante la audiencia que el caso corresponde a la materia mercantil y no penal.

Señaló que el asunto carece de relevancia penal, y que existe una carpeta de investigación en el Juzgado Tercero de lo Mercantil. Asimismo, aclaró que el contrato involucraba únicamente a particulares y no a personas morales.

La titular del tribunal, Dorian Sarely Martínez Marente, analizó las pruebas aportadas por el Ministerio Público, que señalaban que Adriana Berenice se hacía pasar por representante legal de RSA Service and Products Dealer S. de R.L. de C.V.