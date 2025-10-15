Saltillo: hombre ebrio sufre fuerte golpe en la cabeza tras caerse en la banqueta

Un hombre que se encontraba caminando en evidente estado de ebriedad terminó con un fuerte golpe en la cabeza tras resbalar sobre la banqueta, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:30 horas, cuando un peatón reportó al número de emergencias 911 a un individuo que se encontraba tirado sobre la banqueta con un evidente golpe en el cráneo.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan sin vida a Erick Fidel en predio de Arteaga; estaba desaparecido en Apodaca