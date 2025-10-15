Saltillo: hombre ebrio sufre fuerte golpe en la cabeza tras caerse en la banqueta
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Un peatón alertó a las autoridades al encontrar al hombre tirado sobre la banqueta, lo que permitió la rápida intervención de policía y paramédicos
Un hombre que se encontraba caminando en evidente estado de ebriedad terminó con un fuerte golpe en la cabeza tras resbalar sobre la banqueta, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 19:30 horas, cuando un peatón reportó al número de emergencias 911 a un individuo que se encontraba tirado sobre la banqueta con un evidente golpe en el cráneo.
TE PUEDE INTERESAR: Hallan sin vida a Erick Fidel en predio de Arteaga; estaba desaparecido en Apodaca
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, ubicado sobre la lateral del Periférico Luis Echeverría Álvarez, metros adelante de la intersección con Otilio González.
Los oficiales visualizaron al individuo, quien se encontraba consciente; sin embargo, debido al estado inconveniente en el que estaba, no reaccionaba a los llamados.
Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar para valorar al hombre, identificado como Erick Manuel.
Los socorristas vendaron el cráneo del lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General para su pronta atención médica.