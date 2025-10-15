Saltillo: hombre ebrio sufre fuerte golpe en la cabeza tras caerse en la banqueta

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Saltillo: hombre ebrio sufre fuerte golpe en la cabeza tras caerse en la banqueta
    Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al hombre y le brindaron los primeros auxilios. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Un peatón alertó a las autoridades al encontrar al hombre tirado sobre la banqueta, lo que permitió la rápida intervención de policía y paramédicos

Un hombre que se encontraba caminando en evidente estado de ebriedad terminó con un fuerte golpe en la cabeza tras resbalar sobre la banqueta, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:30 horas, cuando un peatón reportó al número de emergencias 911 a un individuo que se encontraba tirado sobre la banqueta con un evidente golpe en el cráneo.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan sin vida a Erick Fidel en predio de Arteaga; estaba desaparecido en Apodaca

$!Erick Manuel resultó con un fuerte golpe en la cabeza tras caer en la banqueta.
Erick Manuel resultó con un fuerte golpe en la cabeza tras caer en la banqueta. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, ubicado sobre la lateral del Periférico Luis Echeverría Álvarez, metros adelante de la intersección con Otilio González.

Los oficiales visualizaron al individuo, quien se encontraba consciente; sin embargo, debido al estado inconveniente en el que estaba, no reaccionaba a los llamados.

$!Los socorristas trasladaron al lesionado al Hospital General para su atención médica.
Los socorristas trasladaron al lesionado al Hospital General para su atención médica. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar para valorar al hombre, identificado como Erick Manuel.

Los socorristas vendaron el cráneo del lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General para su pronta atención médica.

Temas


Accidentes
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha