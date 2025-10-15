Choca motociclista de 13 años al ignorar el alto en Saltillo; uno de sus tres acompañantes resulta lesionado

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Choca motociclista de 13 años al ignorar el alto en Saltillo; uno de sus tres acompañantes resulta lesionado
    El menor de 10 años fue trasladado al Hospital Materno Infantil por una presunta fractura. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El menor quedó detenido por las autoridades mientras se investiga su responsabilidad en el accidente; la moto derrapó y causó daños a dos vehículos

Un grupo de menores de edad, que viajaban a bordo de una motocicleta, terminó sobre el pavimento después de que el conductor de 13 años no respetó un alto dentro del estacionamiento de una plaza comercial, lo que provocó que impactara a un automóvil de la marca Chevrolet, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas, cuando cuatro jóvenes transitaban en la motocicleta dentro del estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre el bulevar Carlos Abedrop Dávila, a la altura de la colonia La Palma.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al estacionamiento de la plaza comercial tras el reporte del accidente.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al estacionamiento de la plaza comercial tras el reporte del accidente. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El conductor del vehículo de dos ruedas, de 13 años, circulaba de poniente a oriente y, al llegar a un cruce donde correspondía su alto, debido al exceso de velocidad hizo caso omiso. Al cruzarse con un automóvil compacto de la marca Chevrolet, que se dirigía rumbo al bulevar para salir del estacionamiento, se produjo el impacto.

Tras la colisión, los jóvenes salieron proyectados contra el pavimento, mientras que la motocicleta derrapó hasta impactar contra una camioneta estacionada.

$!La motocicleta y el automóvil fueron llevados al corralón mientras se deslindan responsabilidades.
La motocicleta y el automóvil fueron llevados al corralón mientras se deslindan responsabilidades. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Testigos llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de autoridades, por lo que acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los cuatro menores involucrados: dos de 13 años, uno de 10 y otro de 11. Al concluir la valoración, el menor de 10 años fue trasladado al Hospital Materno Infantil, ya que presuntamente sufrió una fractura.

$!La motocicleta quedó derrapada y golpeó una camioneta estacionada tras el impacto.
La motocicleta quedó derrapada y golpeó una camioneta estacionada tras el impacto. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El conductor de la motocicleta quedó detenido por los oficiales, mientras que los otros dos menores fueron trasladados por sus propios medios a un nosocomio.

Finalmente, el caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, y la motocicleta y el automóvil Chevrolet fueron trasladados a un corralón mientras se deslindan responsabilidades.

