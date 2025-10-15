Choca motociclista de 13 años al ignorar el alto en Saltillo; uno de sus tres acompañantes resulta lesionado

Un grupo de menores de edad, que viajaban a bordo de una motocicleta, terminó sobre el pavimento después de que el conductor de 13 años no respetó un alto dentro del estacionamiento de una plaza comercial, lo que provocó que impactara a un automóvil de la marca Chevrolet, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas, cuando cuatro jóvenes transitaban en la motocicleta dentro del estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre el bulevar Carlos Abedrop Dávila, a la altura de la colonia La Palma. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: hombre ebrio sufre fuerte golpe en la cabeza tras caerse en la banqueta

El conductor del vehículo de dos ruedas, de 13 años, circulaba de poniente a oriente y, al llegar a un cruce donde correspondía su alto, debido al exceso de velocidad hizo caso omiso. Al cruzarse con un automóvil compacto de la marca Chevrolet, que se dirigía rumbo al bulevar para salir del estacionamiento, se produjo el impacto. Tras la colisión, los jóvenes salieron proyectados contra el pavimento, mientras que la motocicleta derrapó hasta impactar contra una camioneta estacionada.

Testigos llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de autoridades, por lo que acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los cuatro menores involucrados: dos de 13 años, uno de 10 y otro de 11. Al concluir la valoración, el menor de 10 años fue trasladado al Hospital Materno Infantil, ya que presuntamente sufrió una fractura.