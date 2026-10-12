Saltillo: La Narro pierde en casa en concurso de identificación de pastizales; Chapingo y Zacatecas se llevan los primeros lugares

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    Saltillo: La Narro pierde en casa en concurso de identificación de pastizales; Chapingo y Zacatecas se llevan los primeros lugares
    Ingrid Melissa Cruz de la Cruz, de la Universidad Autónoma de Chapingo, obtuvo el primer lugar individual en el examen de identificación de plantas de pastizales. CORTESÍA

Estudiantes e investigadores destacaron en concursos de conocimientos, identificación de plantas y carteles científicos durante el encuentro celebrado en la UAAAN

La Universidad Autónoma de Chapingo y la Universidad Autónoma de Zacatecas obtuvieron los principales reconocimientos en las competencias académicas del XV Congreso Internacional de Manejo de Pastizales, organizado por la Sociedad Mexicana de Manejo de Pastizales (SOMMAP) en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).

En el examen de identificación de plantas de pastizales, Chapingo consiguió el primer lugar por equipos, seguida de la Narro y la Universidad Autónoma de Chihuahua. En la competencia individual, Ingrid Melissa Cruz de la Cruz, de Chapingo, obtuvo el primer sitio, mientras que Ana Patricia Pérez Cortés, de la misma institución, quedó en segundo lugar. Michelle Jackeline Herrera López y Magdalena Romero Matamoros, ambas de la Narro, compartieron el tercer puesto.

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En el examen de conocimientos sobre pastizales, Dalila Carrillo Jiménez, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, obtuvo el primer lugar individual, seguida de Ingrid Melissa de la Cruz, de Chapingo, y Lara Guadarrama Carol, también de esa institución.

$!La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro fue sede del congreso internacional, que reunió a siete instituciones en la competencia de identificación de plantas.
La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro fue sede del congreso internacional, que reunió a siete instituciones en la competencia de identificación de plantas. CORTESÍA

Por equipos, Chapingo se llevó el primer lugar, Zacatecas quedó en segundo y la Narro ocupó la tercera posición.

PREMIAN INVESTIGACIONES SOBRE PASTOS Y VEGETACIÓN

La competencia de carteles científicos también reconoció trabajos relacionados con el análisis de especies vegetales, la composición de los pastizales y la evaluación de semillas forrajeras. De acuerdo con Juan Encina, responsable de esta actividad, participaron más de 75 carteles.

El primer lugar correspondió al trabajo “Cuantificación histoquímica de lignina de hojas en zacates del semiárido mediante análisis digital de imágenes”, elaborado por Filogonio J. Hernández-Guzmán, Hilda A. Zavaleta Mancera, Mauricio Velázquez Martínez, Patricia Landa-Salgado, Sergio I. Mendoza Pedroza, Leodan T. Rodríguez Ortega, Isaac R. Álvarez Buendía y Efraín J. Hernández Reséndiz.

El segundo puesto fue para “Riqueza de especies de la familia poaceae en Buenavista, Coahuila, México”, de Mishelle J. Herrera López, Abraham Luna Cruz, Juan A. Encina Domínguez y colaboradores.

El tercer lugar lo obtuvo “Validación de las especificaciones técnicas en prueba de viabilidad por tetrazolio para semillas de pastos forrajeros”, investigación de Edith Ramírez Segura, Mauricio Velázquez Martínez, Jaime N. Márquez Godoy, Celi G. Calixto Valencia, Jonathan R. Garay Martínez y Pablo Delgado-Sánchez.

RECONOCEN TRAYECTORIAS Y NUEVOS TALENTOS

Durante el congreso también se reconoció la trayectoria profesional de los doctores Carlos Villalobos, Alfonso Ortega y Ricardo Reynaga Valdez, así como del maestro Reginaldo de Luna, por sus aportaciones al manejo de pastizales.

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En esta edición se incorporó una nueva distinción, denominada Nuevo Valor en el Manejo de Pastizales, que fue entregada a Mario Alejandro Martínez Robles, estudiante de Ingeniería en Agronomía y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

La ceremonia fue encabezada por Alán Álvarez Holguín, presidente de la SOMMAP; Pedro Carrillo López, coordinador de la División de Agronomía de la Narro, y Javier Ochoa Espinoza, copresidente del Año Internacional de los Pastizales y Pastoralistas para México y Norteamérica.

$!Representantes de la Universidad Autónoma de Chapingo y de Zacatecas destacaron entre los ganadores de las competencias académicas del XV Congreso Internacional de Manejo de Pastizales.
Representantes de la Universidad Autónoma de Chapingo y de Zacatecas destacaron entre los ganadores de las competencias académicas del XV Congreso Internacional de Manejo de Pastizales. CORTESÍA

SIETE INSTITUCIONES PARTICIPARON EN IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS

En el examen de identificación de plantas de pastizales compitieron representantes de 7 instituciones: el Centro de Capacitación Forestal Número 3, de Saltillo; la Universidad Juárez del Estado de Durango; la Universidad Autónoma de Zacatecas; la Universidad Autónoma Chapingo; la Universidad Autónoma de Chihuahua; la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

En la clasificación por equipos, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez obtuvo el cuarto lugar, mientras que Chihuahua quedó en tercero, la Narro en segundo y Chapingo en primero.

Con las competencias y reconocimientos, el congreso reunió a estudiantes, docentes e investigadores en torno al intercambio de conocimientos y la formación de especialistas en el manejo y conservación de los pastizales.

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