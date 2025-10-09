Saltillo: ladrón se declara culpable de robar estéreo y logra leve condena

Muy caro le costó a Francisco Alejandro “N” haber robado un estéreo de un vehículo estacionado, ya que su caso llegó hasta manos de un juez.

En la sala número uno del Centro de Justicia Penal se le declaró responsable y se le impuso una condena de dos años de prisión, considerada leve.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca este sábado ruta ‘De Santiago a Santiago’ con 200 kilómetros de paisajes que conectan a Saltillo y Monterrey

Además, se le obligó a reparar el daño causado, bajo la supervisión de la juez Sandra Ramón, y a cumplir con una serie de condiciones adicionales.

Francisco Alejandro “N” se encontraba detenido desde 2023, tras ser emitida en su contra la orden de aprehensión correspondiente al proceso penal 2970/2022.

Con este veredicto, ya ha purgado su condena y obtuvo la libertad, quedando únicamente obligado a presentarse a firmar mensualmente ante la autoridad judicial.

El hombre había dañado un vehículo Volkswagen Sedán que estaba estacionado en el centro de Saltillo. A pesar de que sonó la alarma del automóvil, ingresó rápidamente para apoderarse del estéreo.

Sin embargo, las cámaras de seguridad de domicilios y negocios captaron el momento del robo, lo que permitió a las autoridades identificarlo. La secuencia de videos obtenida también condujo a dar con el domicilio donde se ocultaba.