Saltillo: ladrón se declara culpable de robar estéreo y logra leve condena

Saltillo
/ 9 octubre 2025
    Tras cumplir su condena de dos años de prisión, Francisco Alejandro “N” obtuvo su libertad, quedando obligado únicamente a firmar mensualmente ante la autoridad judicial y reparar el daño causado al vehículo. FOTO: ARCHIVO
Francisco Alejandro “N” fue identificado gracias a las cámaras de seguridad de negocios y domicilios del centro de Saltillo, que captaron el momento en que ingresó al vehículo para sustraer el estéreo

Muy caro le costó a Francisco Alejandro “N” haber robado un estéreo de un vehículo estacionado, ya que su caso llegó hasta manos de un juez.

En la sala número uno del Centro de Justicia Penal se le declaró responsable y se le impuso una condena de dos años de prisión, considerada leve.

Además, se le obligó a reparar el daño causado, bajo la supervisión de la juez Sandra Ramón, y a cumplir con una serie de condiciones adicionales.

Francisco Alejandro “N” se encontraba detenido desde 2023, tras ser emitida en su contra la orden de aprehensión correspondiente al proceso penal 2970/2022.

Con este veredicto, ya ha purgado su condena y obtuvo la libertad, quedando únicamente obligado a presentarse a firmar mensualmente ante la autoridad judicial.

El hombre había dañado un vehículo Volkswagen Sedán que estaba estacionado en el centro de Saltillo. A pesar de que sonó la alarma del automóvil, ingresó rápidamente para apoderarse del estéreo.

Sin embargo, las cámaras de seguridad de domicilios y negocios captaron el momento del robo, lo que permitió a las autoridades identificarlo. La secuencia de videos obtenida también condujo a dar con el domicilio donde se ocultaba.

