Saltillo lanza la Línea 800 Violeta para atención inmediata contra la violencia de género
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La línea, que operará las 24 horas, fue creada para atender casos de violencia y acoso sexual con una respuesta inmediata y sensible
Con el firme propósito de garantizar la seguridad y bienestar de las mujeres saltillenses, el alcalde Javier Díaz González, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, puso en marcha la Línea de Emergencia 800 Violeta (800-846-53-82), una herramienta destinada a atender de manera inmediata y con perspectiva de género los casos de violencia y acoso sexual.
Durante el evento de presentación, el alcalde destacó que esta acción se enmarca dentro de la política municipal de Cero Tolerancia a la Violencia de Género, impulsada con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y forma parte del conjunto de estrategias para mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras del país.
TE PUEDE INTERESAR: Anuncian lanzamiento de la Línea Violeta en Saltillo, para casos de violencia de género
“A través de esta línea se garantiza una respuesta inmediata, sensible y con perspectiva de género, fortaleciendo la confianza ciudadana e incrementando las denuncias”, afirmó Díaz González, al subrayar que la atención oportuna puede marcar la diferencia entre la vulnerabilidad y la protección de una mujer.
El edil explicó que la Línea 800 Violeta operará las 24 horas del día, los 365 días del año, y será atendida por personal altamente capacitado del Centro de Control y Comando (C2), del Agrupamiento Violeta y de la Unidad de Integración Familiar, pertenecientes a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Todos los elementos están certificados por la Secretaría de las Mujeres del Estado, lo que garantiza un servicio profesional, empático y enfocado en la atención integral de las víctimas.
Asimismo, Díaz González resaltó que en Saltillo las mujeres representan el 50.2 por ciento de la población, por lo que resulta esencial fortalecer las políticas públicas enfocadas en su seguridad, integridad y empoderamiento. “Nuestro compromiso es protegerlas, escucharlas y acompañarlas; la violencia contra las mujeres no tiene cabida en Saltillo”, enfatizó.
El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que la puesta en marcha de esta línea se suma al Chat Bot de Seguridad, implementado hace unos meses, como parte de un sistema integral de atención que aprovecha la tecnología para dar respuesta inmediata ante emergencias.
“El objetivo principal de esta política pública es colaborar en la construcción de una ciudad sin violencia contra las mujeres. Esta herramienta viene a fortalecer la paz y la tranquilidad en Saltillo”, puntualizó Garza Félix.
En representación del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, la secretaria de las Mujeres, Mayra Lucila Valdés González, reiteró la voluntad del Gobierno Estatal de trabajar de manera coordinada con la administración municipal para fortalecer las acciones de protección y atención a mujeres víctimas de violencia.
“A nombre del gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteramos la buena coordinación entre el municipio y el estado; que esta nueva línea sea un símbolo de esperanza y de mucha luz para las mujeres”, expresó Valdés González.
Por su parte, la oficial encargada del Agrupamiento Violeta, Lucía Mildrette Gómez Sosa, destacó que esta herramienta permitirá responder con mayor eficacia y rapidez ante situaciones de riesgo, fortaleciendo las acciones de seguridad y acompañamiento a las mujeres.
El evento contó con la presencia de importantes autoridades y representantes de instituciones dedicadas a la atención y defensa de las mujeres: la fiscal de las Mujeres y la Niñez de Coahuila, Katy Salinas Pérez; la directora del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, Deyanira Nájera Muñoz; la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone; y la titular del Centro de Monitoreo Andrómeda, Erika Fernanda Cavazos Aguilar.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Falta de infraestructura segura aumenta el riesgo de violencia de género en la vía pública
También asistieron integrantes de la Junta de Gobierno de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, representantes del sector empresarial y estudiantes de diversas universidades de la ciudad, quienes reconocieron la importancia de impulsar programas de atención inmediata y políticas públicas con enfoque de género.
Con la implementación de la Línea 800 Violeta, Saltillo reafirma su compromiso de ser una ciudad segura, incluyente y libre de violencia contra las mujeres, en la que las instituciones trabajan unidas para proteger los derechos humanos, fomentar la denuncia y garantizar que toda mujer viva con dignidad y tranquilidad.