Saltillo lanza la Línea 800 Violeta para atención inmediata contra la violencia de género

Con el firme propósito de garantizar la seguridad y bienestar de las mujeres saltillenses, el alcalde Javier Díaz González, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, puso en marcha la Línea de Emergencia 800 Violeta (800-846-53-82), una herramienta destinada a atender de manera inmediata y con perspectiva de género los casos de violencia y acoso sexual. Durante el evento de presentación, el alcalde destacó que esta acción se enmarca dentro de la política municipal de Cero Tolerancia a la Violencia de Género, impulsada con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y forma parte del conjunto de estrategias para mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras del país. TE PUEDE INTERESAR: Anuncian lanzamiento de la Línea Violeta en Saltillo, para casos de violencia de género “A través de esta línea se garantiza una respuesta inmediata, sensible y con perspectiva de género, fortaleciendo la confianza ciudadana e incrementando las denuncias”, afirmó Díaz González, al subrayar que la atención oportuna puede marcar la diferencia entre la vulnerabilidad y la protección de una mujer.

El edil explicó que la Línea 800 Violeta operará las 24 horas del día, los 365 días del año, y será atendida por personal altamente capacitado del Centro de Control y Comando (C2), del Agrupamiento Violeta y de la Unidad de Integración Familiar, pertenecientes a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Todos los elementos están certificados por la Secretaría de las Mujeres del Estado, lo que garantiza un servicio profesional, empático y enfocado en la atención integral de las víctimas. Asimismo, Díaz González resaltó que en Saltillo las mujeres representan el 50.2 por ciento de la población, por lo que resulta esencial fortalecer las políticas públicas enfocadas en su seguridad, integridad y empoderamiento. “Nuestro compromiso es protegerlas, escucharlas y acompañarlas; la violencia contra las mujeres no tiene cabida en Saltillo”, enfatizó.