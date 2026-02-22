Saltillo lanza segunda etapa de ‘Rueda por tu Vida’ para motociclistas

Saltillo
/ 22 febrero 2026
    Saltillo lanza segunda etapa de 'Rueda por tu Vida' para motociclistas
    El arranque será a las 9:00 a.m. en el Biblioparque Norte. CORTESÍA

La segunda etapa iniciará el sábado 28 de febrero

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que dará continuidad al programa de capacitación para motociclistas Rueda por tu Vida, a través de la Subdirección de Tránsito, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en la ciudad.

La titular de Tránsito, Zulema Banda Alemán, dio a conocer que la segunda etapa de este programa arrancará el próximo sábado 28 de febrero a las 9:00 de la mañana, en las instalaciones del Biblioparque Norte.

TE PUEDE INTERESAR: Habilitan puntos de vacunación contra el sarampión en Saltillo; aplicarán dosis en consultorios y Ruta Recreativa

Explicó que Rueda por tu Vida ofrece capacitación teórico-práctica gratuita dirigida a motociclistas, con la finalidad de reforzar conocimientos y mejorar las habilidades de conducción.

$!El programa ofrece formación teórico-práctica gratuita.
El programa ofrece formación teórico-práctica gratuita. CORTESÍA

“En esta capacitación abordamos temas como educación vial, manejo a la defensiva y prevención de accidentes, enfocada en motociclistas. Además, contamos con un circuito cerrado para motos ligeras, con el objetivo de que los participantes mejoren su habilidad al manejar”, señaló Banda Alemán.

El taller es impartido por personal de la Subdirección de Tránsito de Saltillo, con el apoyo de integrantes de la Federación de Policías y Oficiales Motociclistas.

Durante 2025, más de 200 motociclistas participaron en este programa de formación, el cual continuará desarrollándose cada sábado en el Biblioparque Norte durante el presente año.

Las personas interesadas pueden inscribirse de manera gratuita llamando al teléfono 844 414 11 14 de la Policía Municipal o a través de WhatsApp al 844 290 2179.

