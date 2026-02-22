Saltillo lanza segunda etapa de ‘Rueda por tu Vida’ para motociclistas

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que dará continuidad al programa de capacitación para motociclistas Rueda por tu Vida, a través de la Subdirección de Tránsito, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en la ciudad.

La titular de Tránsito, Zulema Banda Alemán, dio a conocer que la segunda etapa de este programa arrancará el próximo sábado 28 de febrero a las 9:00 de la mañana, en las instalaciones del Biblioparque Norte.

Explicó que Rueda por tu Vida ofrece capacitación teórico-práctica gratuita dirigida a motociclistas, con la finalidad de reforzar conocimientos y mejorar las habilidades de conducción.