Saltillo: Le ceden el paso, pero otro vehículo avanza y provoca accidente en Colinas del Sur

Saltillo
/ 18 noviembre 2025
    El impacto ocurrió en la parte media de la Explorer, lo que hizo que la unidad girara. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El accidente ocurrió en el cruce de prolongación Urdiñola y calle San Patricio

Dijo que una camioneta le cedió el paso pero en el siguiente carril un joven que tenía vía libre continuó su camino, originando un accidente en el cruce de prolongación Urdiñola y San Patricio en la colonia Colinas del Sur.

Como responsable del siniestro ocurrido alrededor de las 2:20 de la tarde de este martes se señaló a Karen Elizabeth Soto, de 31 años, quien conducía la camioneta Ford Explorer con placas de circulación FAY 477 B, sobre prolongación Urdiñola.

La mujer iba a dar la vuelta para ingresar a San Patricio, por lo que tenía que atravesar los carriles procedentes de Emilio Arizpe de la Maza y así lo comenzó a hacer, una camioneta le cedió el paso.

Pero Héctor Alexis Correa, de 19 años, conductor del vehículo Chevrolet Sonic con placas de circulación FPT 3291 continuó el camino sin percatarse de la camioneta que atravesaba la vialidad.

$!Los conductores permanecieron en el lugar en espera de las ajustadoras para acordar un convenio por daños y lesiones.
Los conductores permanecieron en el lugar en espera de las ajustadoras para acordar un convenio por daños y lesiones. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El impacto fue en la parte media de la camioneta la que la hizo girar y el vehículo quedó detenido metros adelante, llamando los presentes al número de emergencias, 911.

Personal paramédico de la Cruz Roja, atendió y valoró a los involucrados quienes se quedaron en el lugar y se esperaron al arribo de las ajustadoras para que se llegara a un convenio por los daños y lesiones ocasionadas.

