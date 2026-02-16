Saltillo: Llevan música y cultura al Centro Histórico con actividades por el Día del Amor y la Amistad
Los eventos fueron organizados a través del Instituto Municipal de Cultura
El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, realizó diversas actividades culturales en el Centro Histórico de la ciudad como parte de su agenda artística de febrero.
A través de la cartelera del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo se llevó a cabo el evento “Al Compás del Amor”, a cargo de la Banda de Música del Estado de Coahuila, el cual fue disfrutado por público de todas las edades.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Tenchita’ Urteaga cautiva a Saltillo con concierto gratuito en el Museo de las Aves
Bajo la dirección de José Luis Ulloa Pedraza y con la participación de la soprano Elizabeth Yeverino, la presentación ofreció una tarde llena de música y emociones en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad.
Como parte de la programación, también se presentó el evento “Amor”, organizado por Mood Central, que reunió propuestas de música urbana.
En este espacio participaron los artistas locales Oh Leany, Lexx SB, Astral Madafaka, Slushi, Rufian, Telmar, Yvng T, Feely y Solar ADSS, integrantes del colectivo BW2D.
El Instituto Municipal de Cultura invitó a la ciudadanía a consultar la cartelera cultural del mes de febrero, disponible en sus redes sociales y en su página web oficial.