Saltillo: Llevan música y cultura al Centro Histórico con actividades por el Día del Amor y la Amistad

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, realizó diversas actividades culturales en el Centro Histórico de la ciudad como parte de su agenda artística de febrero.

A través de la cartelera del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo se llevó a cabo el evento “Al Compás del Amor”, a cargo de la Banda de Música del Estado de Coahuila, el cual fue disfrutado por público de todas las edades.

Bajo la dirección de José Luis Ulloa Pedraza y con la participación de la soprano Elizabeth Yeverino, la presentación ofreció una tarde llena de música y emociones en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad.