Saltillo: Llevan música y cultura al Centro Histórico con actividades por el Día del Amor y la Amistad

Saltillo
/ 16 febrero 2026
    Saltillo: Llevan música y cultura al Centro Histórico con actividades por el Día del Amor y la Amistad
    Se presentó el concierto “Al Compás del Amor” por la Banda de Música del Estado. CORTESÍA

Los eventos fueron organizados a través del Instituto Municipal de Cultura

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, realizó diversas actividades culturales en el Centro Histórico de la ciudad como parte de su agenda artística de febrero.

A través de la cartelera del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo se llevó a cabo el evento “Al Compás del Amor”, a cargo de la Banda de Música del Estado de Coahuila, el cual fue disfrutado por público de todas las edades.

Bajo la dirección de José Luis Ulloa Pedraza y con la participación de la soprano Elizabeth Yeverino, la presentación ofreció una tarde llena de música y emociones en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad.

$!La presentación se realizó en el marco del Día del Amor y la Amistad.
La presentación se realizó en el marco del Día del Amor y la Amistad. CORTESÍA

Como parte de la programación, también se presentó el evento “Amor”, organizado por Mood Central, que reunió propuestas de música urbana.

En este espacio participaron los artistas locales Oh Leany, Lexx SB, Astral Madafaka, Slushi, Rufian, Telmar, Yvng T, Feely y Solar ADSS, integrantes del colectivo BW2D.

El Instituto Municipal de Cultura invitó a la ciudadanía a consultar la cartelera cultural del mes de febrero, disponible en sus redes sociales y en su página web oficial.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

