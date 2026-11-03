Saltillo: llevarán jornada de atención para perros y gatos al Parque Urdiñola este miércoles

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: llevarán jornada de atención para perros y gatos al Parque Urdiñola este miércoles
    Se ofrecerán esterilizaciones para perros y gatos con una cuota de recuperación de 203 pesos. CORTESÍA

La actividad tendrá lugar en el Parque Urdiñola, en la colonia Agua Azul

El Gobierno Municipal de Saltillo realizará este jueves 5 de noviembre una Jornada de Atención para Seres Sintientes en el Parque Urdiñola, donde se ofrecerán servicios de esterilización, vacunación y desparasitación para perros y gatos.

De acuerdo con el Centro de Bienestar de los Seres Sintientes, la actividad se desarrollará de las 9:00 a las 14:00 horas. Las esterilizaciones tendrán una cuota de recuperación de 203 pesos, mientras que la vacunación y desparasitación serán gratuitas.

Ni la muerte borra sus huellas: más de 100 mascotas son recordadas en altar de Saltillo

Para acceder al procedimiento de esterilización es necesario agendar una cita previa al teléfono 844-881-97-35, debido a que el número de espacios disponibles es limitado.

Las personas que acudan con perros deberán llevar una cobija y correa; en el caso de los gatos, será indispensable trasladarlos en una transportadora y llevar también una cobija.

Para ambas especies se establece un ayuno obligatorio de ocho horas antes de recibir la atención.

Buscan a perrita que se llevó una familia en Saltillo; ofrecen recompensa para recuperarla

El Parque Urdiñola se encuentra sobre la calle Urdiñola, entre Rafael González Cepeda y prolongación Ateneo, en la colonia Agua Azul.

El Gobierno Municipal reiteró que estas jornadas forman parte de las acciones para promover el cuidado, la salud y la protección de los seres sintientes en Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales
Esterilización

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rehén de Trump

Rehén de Trump
true

Falla Infonavit. Opera como “banco” y abandona su objeto primordial
true

POLITICÓN: Ania Sánchez, principal obstáculo para resolver el conflicto del Tec Saltillo
La CFE mantiene en alerta a más de 3 mil trabajadores para atender posibles daños en la infraestructura eléctrica por el frente frío 4.

Alista CFE operativo ante frente frío 4; prevén vientos de 50 km/h y temperaturas de cero grados en Coahuila
Una madre de familia denunció en redes sociales la presunta presencia de agujas en dulces recolectados durante Halloween.

Alertan por presuntas agujas en dulces entregados durante Halloween en Saltillo
Renato Paiva deberá recurrir a sus futbolistas juveniles en las últimas dos jornadas para alcanzar los mil 170 minutos exigidos.

Santos Laguna sigue sin cumplir la regla de menores en el Apertura 2026
El presidente declaró el lunes que no tenía prisa por reanudar los ataques militares contra Irán, pero advirtió que Estados Unidos le dará a Irán “un buen escarmiento” pronto si la última ronda de conversaciones de paz no da frutos.

Trump califica el conflicto con Irán de ‘guerra blanda’ e insiste en que EU tiene la sartén por el mango de cara a las elecciones
Trump calificó la ayuda de aproximadamente 4 mil millones de dólares como “el mejor argumento que tienen estos lunáticos de la izquierda”.

Trump afirma que EU pondrá fin a los 4 mil millones de dólares en ayuda anual a Israel