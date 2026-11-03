Saltillo: llevarán jornada de atención para perros y gatos al Parque Urdiñola este miércoles

El Gobierno Municipal de Saltillo realizará este jueves 5 de noviembre una Jornada de Atención para Seres Sintientes en el Parque Urdiñola, donde se ofrecerán servicios de esterilización, vacunación y desparasitación para perros y gatos. De acuerdo con el Centro de Bienestar de los Seres Sintientes, la actividad se desarrollará de las 9:00 a las 14:00 horas. Las esterilizaciones tendrán una cuota de recuperación de 203 pesos, mientras que la vacunación y desparasitación serán gratuitas.

Para acceder al procedimiento de esterilización es necesario agendar una cita previa al teléfono 844-881-97-35, debido a que el número de espacios disponibles es limitado. Las personas que acudan con perros deberán llevar una cobija y correa; en el caso de los gatos, será indispensable trasladarlos en una transportadora y llevar también una cobija. Para ambas especies se establece un ayuno obligatorio de ocho horas antes de recibir la atención.

El Parque Urdiñola se encuentra sobre la calle Urdiñola, entre Rafael González Cepeda y prolongación Ateneo, en la colonia Agua Azul. El Gobierno Municipal reiteró que estas jornadas forman parte de las acciones para promover el cuidado, la salud y la protección de los seres sintientes en Saltillo.

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