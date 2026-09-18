Saltillo: lluvias causan apagones, desgajamiento, caída de árboles e incendio de palmera

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    Saltillo: lluvias causan apagones, desgajamiento, caída de árboles e incendio de palmera
    Un árbol cayó sobre la calzada Antonio Narro, en el cruce con el bulevar Enrique Martínez. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Colonias como Portal del Sur, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, María de León y parte de Valle Dorado presentaron intermitencia en el suministro de energía eléctrica

Las lluvias presentadas la tarde de este viernes en Saltillo derivaron en apagones eléctricos, desgajamientos y el incendio de una palmera.

Cerca de las 17:00 la lluvia y los relámpagos causaron las llamas sobre una palmera ubicada al interior de un domicilio en la calle Torreón de la colonia República.

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El Gobierno Municipal de Saltillo informó que al arribar el servicio de bomberos se encontró con el fuego apagado y sin humo, por lo que se descartó peligro alguno en el sitio.

A través de grupos de seguridad de WhatsApp al sur de Saltillo se reportó que las precipitaciones causaron el desgajamiento del talud que separa las casas de la colonia Benito Juárez y el bulevar J. Mery.

Asimismo en la colonia Miguel Hidalgo se presentó la caída de ramas de un árbol aparentemente derivada de los relámpagos que cayeron sobre el sur y oriente de la ciudad.

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Fue sobre el bulevar Benito Juárez y la calle 30 que una parte del árbol quedó sobre el arroyo vehicular impidiendo el paso a los coches, lo que requirió la atención de personal de Protección Civil.

Otro árbol también fue encontrado sobre el arroyo vehicular de la calzada Antonio Narro en su cruce con el bulevar Enrique Martinez, también al sur de la capital coahuilense.

Las precipitaciones pluviales también provocaron intermitencia en el servicio eléctrico particularmente en colonias del sur de Saltillo.

Sectores como Portal del Sur, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, María de León y parte de Valle Dorado también se quedaron sin luz por momentos de la tarde.

Información en proceso.

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