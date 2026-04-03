Saltillo: Lomas Verdes y Sierra del Sur reciben acciones integrales de mejora urbana

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del programa “Colonias al 100”, continúa implementando acciones de mejora urbana en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. El alcalde Javier Díaz González informó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se realizaron trabajos en el fraccionamiento Lomas Verdes, al sur de la ciudad, donde cuadrillas del programa “Aquí Andamos” aplicaron pintura amarilla en reductores de velocidad.

El edil explicó que estas labores tienen como finalidad mejorar la visibilidad de estos dispositivos viales y prevenir accidentes, especialmente durante horarios nocturnos. Los trabajos incluyeron la delimitación y señalización de los reductores ubicados sobre la calle Sierra de Las Casitas, permitiendo a los automovilistas identificarlos oportunamente y contribuir a una circulación más segura para peatones y conductores. Estas acciones forman parte de una intervención integral en el sector, que contempla también la limpieza de las márgenes del arroyo, rehabilitación de tramos de pavimento deteriorado, brigadas de salud, mantenimiento y deshierbe de áreas verdes, así como rondines de vigilancia por parte de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“En la actual administración, atendemos de manera integral las necesidades de las colonias, a fin de mejorar la infraestructura urbana y fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado de nuestra propia comunidad”, expresó el alcalde. De manera paralela, brigadas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron labores de limpieza en el arroyo del fraccionamiento Sierra del Sur, entre las calles Sierra Hermosa y Sierra Tarahumara.

Asimismo, el Gobierno Municipal llevó a cabo trabajos de reforestación y embellecimiento en la Plaza de Armas de Saltillo, ubicada en el Centro Histórico. Finalmente, Javier Díaz González recordó a la ciudadanía que puede reportar cualquier servicio público a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, para recibir atención oportuna.

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