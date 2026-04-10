Saltillo: mantienen cobros de $25 sin tolerancia en Central de Autobuses

Desde hace cerca de un año, el establecimiento cerró la posibilidad de que los automovilistas dejen o recojan pasajeros sin tener que pagar una cuota, en ese momento de 20 pesos.

La Central de Autobuses de Saltillo mantiene cobros de 25 pesos por hora o fracción sin tiempo de tolerancia para el estacionamiento.

Actualmente, una persona que acude -aunque sea por unos cuantos minutos- a la Central de Autobuses, tiene que bajarse de su vehículo y pagar 25 pesos.

Aunque hay una caseta con personal dentro, esta se encuentra en desuso y en cambio el pago debe hacerse en una máquina en la sala de espera de la terminal.

Esta máquina además no cuenta con terminal bancaria, por lo que los pagos se deben hacer exclusivamente en efectivo.

Esta situación ha provocado que los automovilistas tengan que estacionarse fuera de la terminal y caminar tramos más largos con equipaje.

Tal es el caso de Rosa Elvia Calvillo, usuaria de la Central dos veces por mes, quien aseguró que esta situación es un problema principalmente para las personas adultas mayores, pues los taxistas tienen que dejarla afuera del estacionamiento para evitar entrar y pagar, al no haber tiempo de tolerancia.

“Uno de la tercera edad que ya trae maletas y todo nos dejan allá porque no los dejan entrar a cualquier taxi entonces ¿cómo le hacemos? Deberían de ponernos cargadores allá para que nos traiga ahora entra el taxi y se enojan porque tiene que bajar el taxi y va a pagar. Están viviendo de nosotros y nos tienen que dar un servicio tanto la central como los taxis”, añadió.

“Si es por nada más venir a dejar personas, sí se me hace mucho (el cobro de 25 pesos). Deberían tener tolerancia de no sé, 25 minutos o una hora. Nada más por bajar a alguien o recogerlo, sí se me hace mucho”, expuso por su parte el también usuario Eduardo Robles.

Él también comentó que el pago debería permitirse con tarjeta bancaria, pues en muchas ocasiones es más cómodo para el usuario.

El pago del estacionamiento no incluye el uso de los baños públicos de la Central, pues estos tienen otro cobro de cinco pesos para el giro de los torniquetes.

NO SUCEDE EN OTROS NEGOCIOS

La imposibilidad de dejar pasajeros y retirarse sin pagar en un periodo de tolerancia sí es posible en otros lugares en los que se cobra estacionamiento.

Tal es el caso, por ejemplo, de los centros comerciales Galerías Saltillo o Paseo Villalta, donde al ingresar y recibir un boleto, sirve para retirarse de los establecimientos sin pagar durante los primeros 15 minutos.