Saltillo: estatua a la mujer huachichil, sistema de datos de transporte y parques, las propuestas del presupuesto participativo

Desde el primero de abril, el programa Participa Saltillo permite que la ciudadanía vote por los proyectos de presupuesto participativo que están cerca de su lugar de residencia. La mancha urbana se dividió en ocho zonas que tienen sus respectivas propuestas de proyectos, mientras que la zona rural también tendrá su propia votación.

Las propuestas se recibieron desde principios del mes de marzo y en total fueron 239 proyectos de los cuales se rechazaron 86 y aprobaron 153. De acuerdo a las página oficial de Participa Saltillo, los proyectos que se rechazaron fueron propuestos por personas ajenas a la zona de intervención, en áreas que no son de injerencia municipal o bien fueron inviables presupuestal o jurídicamente. DESTACAN ESTATUA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN Una revisión de los proyectos realizada por VANGUARDIA destacó que existen propuestas ciudadanas que salen de la rehabilitación de parques y la pavimentación de calles, las más comunes. Un ejemplo es la implementación de talleres de creación literaria en distintos puntos del Centro Histórico. El proyecto pretende crear un acervo y proyectar un festival de escritoras mexicanas. Destaca que es uno de los más completos con un presupuesto detallado de cada gasto para realizar el programa. Otro proyecto destacable es la instalación de una estatua a la mujer huachichil también en el Centro de Saltillo por parte del historiador Ariel Gutiérrez Cabello, quien propone que la realice el escultor Leonel Guajardo. “Referente de dignidad femenina en el espacio público. La ciudad de Saltillo carece hasta hoy de un monumento escultórico dedicado propiamente a una figura femenina. Esta ausencia en el paisaje urbano refleja una deuda simbólica con las mujeres de nuestra sociedad”, expuso Gutiérrez Cabello en su propuesta. Un proyecto más a resaltar se propuso en la colonia La Madrid, donde se propone ampliar las banquetas y asegurar el paso de personas peatonas alrededor de la iglesia de Goretti. Otro ejemplo se dio en el sector suroriente donde se propone que el DIF Municipal realice charlas sobre educación sexual en el ya existente Centro Comunitario de la colonia Las Teresitas. También destacó la propuesta de implementar un Sistema de Información de Movilidad Urbana que permita a la ciudadanía acceder a datos en tiempo real sobre unidades y paradas del transporte público. “Para lograrlo, el proyecto contempla el levantamiento y georreferenciación de rutas, paradas y recorridos del transporte público, así como la estructuración de esta información en un repositorio de datos abiertos que pueda integrarse a plataformas digitales de navegación y movilidad”, expone el proyecto.

DESTACADAS POR SECTOR El sector Norponiente, donde se ubican colonias como Latinoamericana, Saltillo 2000, Brisas, Virreyes, Ankara o Jardines de Versalles, es el que más propuestas aprobadas y a votación tiene con 33. Entre ellas destaca la rehabilitación de la banqueta perimetral del Instituto Tecnológico de Saltillo, señalética para los tres campus del mismo instituto, un sistema de datos abiertos del transporte público, remodelaciones de plazas, bacheos e instalación de semáforos. Dentro de la mancha urbana, la zona que menos proyectos a votación tiene es el Oriente, donde se ubican colonias como Lomas de Zapalinamé, Morelos, Morelos Ampliación, El Salvador o Lomas de San Javier, pues solo recibió 19 propuestas y se aprobaron 10. Se proponen ampliaciones de banquetas, techumbre en la escuela primaria Xicoténcatl, mantenimiento a plazas, control canino y bacheo en distintas calles. Otro sector relevante es la Zona Centro donde además se incluyen las colonias República, González Cepeda, Urdiñola, una parte de la Bellavista y la Provivienda. Ahí se recibieron 26 propuestas, de las cuales se aprobaron 16 y se rechazaron 10. En el sector norte, donde se ubican colonias y fraccionamientos como El Campanario, El Paraíso, Oceanía, Fátima, La Aurora, Valle de Las Flores o Misiones. De él destacan proyectos como un centro deportivo enfocado a la práctica del boxeo en la colonia Doctores, adicionar atención psicológica al centro comunitario Oceanía y un parque comunitario en la colonia Las Maravillas. En el sector Oriente Extremo se encuentran colonias como Mirasierra, Zaragoza, Misión Cerritos y Fundadores. En total se aprobaron 17 proyectos y se rechazaron nueve. Destacan de este sector instalar semáforos en el bulevar Mirasierra, renovar la plaza de la colonia Zaragoza, un parque en un terreno baldío de la colonia Privadas La Torre y brindar atención psicológica gratuita en el centro comunitario de Mirasierra. Respecto al sector Poniente, donde se encuentran las colonias Patria Nueva, Guayulera, El Tanquecito, Rincón de San Vicente o Universidad Pueblo, se aceptaron 11 proyectos y se rechazaron ocho. Destacan la construcción de una cancha de usos múltiples en Rincón de San Vicente, una techumbre en el Jardín de Niños Narciso Mendoza y la transformación ecológica de una plaza en la colonia Antonio Cárdenas. Ejidos como Nuevo Atardecer, Buñuelos y la colonia Hacienda Narro fueron incluidos en el sector “Rural”, donde se aprobaron ocho proyectos y se rechazaron cuatro. Llaman la atención proyectos como una cancha mixta en Lomas del Refugio, la rehabilitación de un paso vehicular en el ejido Bañuelos y la iluminación de la colonia Valencia.

En el suroriente, donde se ubican colonias como Valle Dorado, Portal de las Lomas, Ampliación Niños Héroes, Guerrero e Hidalgo. Se propuso la rehabilitación del Parque Solidaridad, dar mantenimiento a la Línea Verde y nuevas luminarias para la colonia Teresitas. En el surponiente se ubicaron colonias como Chapultepec, La Madrid, Los Arcos, Miravalle, Bellavista, Colinas del Sur, Landín, 26 de marzo y Periodistas. Destacaron techar la secundaria Heróico Colegio Militar, mantenimiento a las dos plazas públicas de la Chapultepec, el desazolve del arroyo Las Huertas y la reforestación de la plaza pública en la colonia Las Haciendas.

¿CÓMO SE VOTA? Para votar, la ciudadanía debe ingresar a la página https://participa.saltillo.gob.mx/ y elegir el botón “IR A VOTAR”, donde deberá subir una fotografía de su credencial de elector. De esa manera, el sistema detectará sus datos como sección electoral, nombre completo y CURP. Además desplegará todos los proyectos aprobados en el sector de la persona que pretende votar. El sistema insta a la ciudadanía a leer todos los proyectos y después emitir el voto por el que más le parezca. Una vez emitido el voto, el sistema impide que una credencial de elector vuelva a usarse para emitir un voto. A través de la misma página web se pueden ver los avances de los nueve proyectos ganadores del 2025.

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