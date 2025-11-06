Reforestan y rehabilitan espacios públicos en colonia Los Reales, en Saltillo

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, realizó este jueves una intensa jornada de reforestación en la colonia Los Reales, con el objetivo de fortalecer las áreas verdes y mejorar la imagen urbana del sector. La actividad se desarrolló en atención a una petición ciudadana recibida mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil” al número 844-160-08-08, lo que refleja la efectividad de los canales de comunicación directa entre la población y el Ayuntamiento. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Alcalde Javier Díaz entrega rehabilitación de cancha en la colonia Nazario S. Ortiz Garza Brigadas del programa “Aquí Andamos” llevaron a cabo la siembra de árboles de las especies encino siempreverde y trueno en distintas áreas verdes y plazas públicas del sector. Los trabajos fueron encabezados por personal del Vivero Municipal, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha apoyado de manera constante las acciones de sostenibilidad ambiental en la capital coahuilense. Las labores se realizaron en puntos estratégicos ubicados entre las calles Real de la Rioja, Real de Oviedos, Real de Andalucía y Real de Cádiz, donde además de embellecer los espacios públicos, se busca fomentar la biodiversidad, al ofrecer hábitat a diversas especies de aves e insectos polinizadores benéficos para el equilibrio ecológico urbano.

De acuerdo con la Dirección de Medio Ambiente, esta acción forma parte del programa permanente de reforestación que se desarrolla en múltiples colonias como Valle de San Francisco, Hacienda Narro, Ampliación La Estrella, Río Bravo, Satélite Sur y Norte, Lázaro Cárdenas, Roma, Benito Juárez y Mirasierra, entre otras. Además, se brindó atención a árboles y plantas de ornato sembradas en camellones, parques y plazas públicas, reforzando así la estrategia del municipio para mantener una ciudad limpia, verde y ordenada. Acciones paralelas de limpieza en diferentes sectores De manera simultánea, cuadrillas municipales realizaron jornadas de limpieza y mantenimiento en otros puntos de la ciudad. En la colonia Doctores, ubicada entre las calles Carlos Cárdenas Valdez y Miguel Farías Rodríguez, se efectuó el retiro de basura, escombro y maleza, con el fin de recuperar los espacios públicos y mejorar la seguridad y convivencia vecinal. Asimismo, en la colonia Jardines Coloniales, al norte de Saltillo, se realizaron labores de deshierbe y limpieza en la plaza pública localizada entre las vialidades Calzada de los Deportes y Calzada de los Tejados, donde vecinos del sector expresaron su agradecimiento por la mejora en el entorno. Por otro lado, brigadas del programa “Aquí Andamos” llevaron a cabo una limpieza integral del camellón central de la calle Prolongación Francisco de Urdiñola, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de la ciudad.

Estas acciones buscan prevenir la acumulación de basura y garantizar el cuidado continuo de las áreas verdes que conforman las principales vialidades de Saltillo, reforzando la visión de una ciudad sustentable y participativa. TE PUEDE INTERESAR: DIF Saltillo entrega 150 aparatos auditivos más con el programa ‘Te Escucho con Amor’ El Gobierno Municipal exhortó a las y los saltillenses a sumarse al cuidado de los espacios públicos y a evitar tirar basura en la vía pública, con el propósito de mantener parques, camellones y plazas en condiciones óptimas para el disfrute y bienestar de toda la comunidad. Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el medio ambiente, la sustentabilidad y la participación ciudadana, consolidando a Saltillo como una ciudad limpia, verde y en constante desarrollo.