Saltillo: Más de dos décadas de altares y tradición colorida en la familia Sandoval

En la casa de los Sandoval el altar de muertos se levanta cada octubre. Miguel, de 29 años, dice que este año tendrá un significado distinto: será el primero que dedican a su hermano menor, fallecido en agosto. “Ahora todos participamos —mi mamá, mi papá, mi hermana y yo—. Antes lo ponía solo. Claro que es difícil, es doloroso, pero también es una forma de mantenernos cerca. Es una manera de honrar su vida y su memoria”, compartió. Preparan la comida, colocan las fotos y prenden las veladoras, como han hecho por más de dos décadas.

La costumbre nació tras una serie de pérdidas familiares. Su tío murió en 2002 y su abuelo en 2003. Su mamá, buscando una manera de recordarlos, propuso levantar una ofrenda en casa. “Ella decía: ‘es para hacerles un homenaje, para que vengan y estén aquí con nosotros un día y después se van’”. Durante años fueron los únicos en la colonia —La Madrid— que lo hacían.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: IDEA celebra ‘Entre altares y leyendas: Ecos del más allá’, en honor a Mercedes Murguía

La referencia inicial vino de su tía, originaria de Cuernavaca, que desde siempre colocaba una mesa grande con flores, manteles bordados y calabazas cocidas, pero sin calaveras ni niveles. “Era más bien una ofrenda, no un altar. Tenía un Cristo tendido, mucha comida y veladoras”, recordó. Ese modelo fue el punto de partida que Miguel imitó de niño y que, con el tiempo, transformó junto a su madre.

MANTENER VIVA LA MEMORIA

Los primeros altares eran pequeños. Luego llegaron los escalones, el papel picado y las figuras de azúcar. “Al principio lo armábamos en un día, ahora nos lleva tres o cuatro. Lo terminamos para el 31 y lo quitamos el día 3”, dijo. Mientras lo montan, mantienen encendida una vela y ponen la música favorita de los difuntos. Y aunque han seguido la tradición por más de 20 años, fue desde el 2012 que Miguel intentó documentar cada altar: un archivo familiar que muestra cómo ha cambiado su forma, los colores y los significados.

En su altar no falta nada. “Son siete niveles, como manda la tradición”, dijo. Arriba colocan la imagen de la Dolorosa —la Virgen de los Dolores—, devoción de la familia. En los niveles siguientes, fotos, veladoras, agua, sal y ceniza “para recordar que del polvo somos”. El pan de muerto ocupa el centro, y junto a él van los dulces y la comida preferida de los difuntos. Más abajo se colocan las monedas “como símbolo del pago del viaje” y el espejo, que antes usaban “para espantar malos espíritus”.