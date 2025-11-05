Attolini ‘satura’ tribuna del Congreso de Coahuila: presenta 10 puntos de acuerdo en una sola sesión

T odas estas proposiciones fueron presentadas para ser consideradas de urgente y obvia resolución , solicitud que fue negada por la mayoría del Congreso del Estado, turnando las diferentes gestiones expuestas a comisiones para su análisis y, en su caso, dictamen.

E ntre los puntos presentados se encuentran la instalación de reductores de velocidad en colonias como Nueva Aurora y Moderna, la rehabilitación de alumbrado público, la construcción de techumbres en canchas comunitarias de las colonias Vencedora y Luis Echeverría, así como la limpieza de un terreno baldío en la Colonia Vencedora; y otro más buscando garantizar diálogo entre autoridades y vecinos del Fraccionamiento Villa Florida respecto a la ampliación de un paso vehicular.

Más de dos horas de la sesión del Congreso de Coahuila de este martes fueron ocupadas por el diputado de Morena Antonio Attolini Murra, quien llevó a la máxima tribuna del estado diez proposiciones con punto de acuerdo, la mayoría de estas relacionadas con gestiones ante el Ayuntamiento de Torreón en respuesta a solicitudes que ciudadanos le habrían hecho llegar al legislador sobre infraestructura y seguridad vial.

Solo un punto distinto, relacionado con el proyecto “Agua Saludable para la Laguna”, fue aprobado por unanimidad, mientras que otras proposiciones, incluidas solicitudes de informes sobre observaciones fiscales y posibles conflictos de interés en el Ayuntamiento de Torreón, fueron turnadas a comisiones también.

“No hay diputado que esté trabajando más por el pueblo de Torreón que su servidor”, afirmó Attolini durante la sesión.

La cantidad de puntos de acuerdo y los temas que en ellos se abordaron generó una discusión en el pleno donde intervinieron diputados laguneros, como Felipe González, quien recordó a Attolini que las gestiones podrían verse obstruidas por limitaciones presupuestales.

Expresó que aunque todos los municipios tienen necesidades y carencias que requieren atención, es necesario priorizar y actuar con responsabilidad dentro del Congreso y señaló que muchos de los exhortos presentados por Attolini parecen responder más a un interés mediático que a un procedimiento legislativo ordenado.

Felipe llamó a mantener la compostura y evitar insultos o desinformación sobre funcionarios municipales, insistiendo en que la agenda legislativa debe priorizarse y respetar el trabajo de las comisiones y demás legisladores.

Enfatizó que hay mucho trabajo legislativo pendiente en Coahuila y que los puntos de acuerdo deben ser presentados y analizados dentro de los canales correspondientes, no como medidas de carácter mediático o personal.

Guadalupe Oyervides, por su parte, reconoció que Attolini tiene el derecho de usar la tribuna conforme a la Ley Orgánica y al reglamento del Congreso.

No obstante, subrayó que serán las comisiones correspondientes las encargadas de investigar y analizar cada uno de los temas propuestos, mientras que el municipio de Torreón, de acuerdo con sus planes de desarrollo y disponibilidad presupuestal, deberá determinar si puede atenderlos.

En el mismo sentido, en el debate también intervinieron Gerardo Aguado, Olivia Martínez, mientras que el diputado Alberto Hurtado de Morena, hizo uso de la voz para defender la labor de su compañero.

Tras ello, Attolini presentó un último punto de acuerdo buscando exhortar al Ayuntamiento de Torreón y a su presidente, Román Alberto Cepeda González, a reconsiderar la concesión del servicio de recolección de basura a Promotora Ambiental, con el objetivo de evaluar la creación de una empresa pública municipal. Esta propuesta fue rechazada con nueve votos en contra, cinco a favor y una abstención.

Tras casi siete horas de sesión, la jornada legislativa concluyó a las 18:14 horas.