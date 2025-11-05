Anuncian colecta anual del Zapatón para migrantes que transitan por Saltillo

Saltillo
/ 5 noviembre 2025
    Anuncian colecta anual del Zapatón para migrantes que transitan por Saltillo
    Los pares de zapatos recaudados serán entregados a migrantes que pasan por la ciudad y al albergue de la Casa del Migrante. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

La colecta se realizará el 6 de diciembre en la Plaza Manuel Acuña, con el objetivo de reunir más de 3 mil 500 pares y alimentos no perecederos

La organización Amigos del Migrante anunció la edición del Zapatón 2025, cuyo objetivo es recaudar más de tres mil pares de zapatos que serán destinados a las poblaciones migrantes que pasan por la capital de Coahuila y al albergue de la Casa del Migrante de Saltillo.

Fue este miércoles cuando la organización, integrada por escuelas y miembros de la iglesia, anunció la realización de este Zapatón, que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre en la explanada de la Plaza Manuel Acuña, en el Centro Histórico de la ciudad.

De acuerdo con Amigos del Migrante, para esta edición se espera recaudar un total de 3 mil 585 pares de zapatos, meta que supera en un par las donaciones del año anterior.

La colecta convoca a la ciudadanía a aportar zapatos y tenis en buen estado, a excepción de tacones, y de todas las medidas, para hombres, mujeres, niños y niñas.

Este año, la organización también solicitó apoyo con alimentos no perecederos para las cocinas de la Casa del Migrante de Saltillo, debido a que los recortes en la cooperación internacional, cancelados por el gobierno de Estados Unidos, redujeron los ingresos destinados a garantizar la ayuda humanitaria y la alimentación.

El director del albergue, Alberto Xicoténcatl, reconoció que en ediciones anteriores la ciudadanía ha mostrado solidaridad donando zapatos, que son esenciales para el tránsito de las personas que abandonan sus países por diversas razones.

“El medio de transporte más utilizado por las personas migrantes es su propio cuerpo, y lo que más necesitan son zapatos”, señaló Xicoténcatl.

En la organización del evento participan jóvenes y autoridades de escuelas como el Instituto Cobain, el Instituto Arboledas y el Instituto Vista Hermosa, así como integrantes del Convento de los Mínimos, donde desde esta fecha y hasta el día del evento se estarán recolectando los pares de zapatos.

“Jesús dice que todos estamos en esta tierra como migrantes. Este camino que hacemos lo recorremos con la necesidad de ayudar a los demás. Esta iniciativa es una ayuda para quienes realmente lo necesitan, como dice el Evangelio”, expresó Fray José, representante del Convento de los Mínimos.

“Todos tenemos uno o dos pares de zapatos que ya no utilizamos; es mejor donarlos para una buena causa”, dijeron dos estudiantes del Instituto Vista Hermosa y del Instituto Cobain, haciendo un llamado a los jóvenes para participar.

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

