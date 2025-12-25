Saltillo: Mientras la ciudad celebra la Navidad, ellos trabajan

En el centro de la ciudad, algunos comercios abrieron de manera normal, atendidos por trabajadores que, por necesidad, responsabilidad o compromiso, dejaron la celebración familiar para cumplir con su jornada.

Mientras gran parte de las familias en Saltillo celebraban la Navidad en casa, compartiendo el tradicional recalentado, para otros el 25 de diciembre fue un día laboral más.

Jesús, de 22 años, es uno de ellos. Desde hace tres trabaja en una tienda y este 25 de diciembre tuvo que presentarse a laborar, pese a que en casa lo esperaban su esposa y su hijo recién nacido. “No fue fácil cerrar la puerta y alejarme sabiendo que ella me necesitaba. Esta Navidad no la viví en familia, sino desde el trabajo, con la mente en casa y el corazón dividido”, compartió.

Para él, laborar en una fecha festiva no fue una elección, sino una obligación marcada por la necesidad. “A veces se piensa que trabajar en días festivos es por gusto, pero muchas veces es por responsabilidad. Detrás de cada tienda abierta hay historias como la mía”, expresó.

Otra de ellas es la de Reyna, de 37 años, quien lleva 13 trabajando en la misma empresa y desde entonces le ha tocado laborar cada Navidad. Originaria de Monclova, explicó que el trabajo le impide compartir estas fechas con su familia. “Aunque esté cerca, los horarios no me permiten ir. Me pierdo tradiciones como rezar el rosario o la piñata. Sí te duele el corazón”, dijo.

Sin embargo, destacó que en el trabajo también se construyen lazos. “Aquí encuentras una segunda familia. Son sentimientos encontrados: estás bien con tu equipo, pero también extrañas a los tuyos”, señaló.