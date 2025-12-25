Saltillo: Mientras la ciudad celebra la Navidad, ellos trabajan

Saltillo
/ 25 diciembre 2025
    Saltillo: Mientras la ciudad celebra la Navidad, ellos trabajan
    Algunos comercios del centro de Saltillo mantuvieron operaciones este 25 de diciembre, atendidos por personal que laboró en plena fecha festiva. FOTO: FREEPICK

Historias de trabajadores que, por responsabilidad y necesidad, cumplieron su jornada laboral durante la Navidad en Saltillo.

Mientras gran parte de las familias en Saltillo celebraban la Navidad en casa, compartiendo el tradicional recalentado, para otros el 25 de diciembre fue un día laboral más.

En el centro de la ciudad, algunos comercios abrieron de manera normal, atendidos por trabajadores que, por necesidad, responsabilidad o compromiso, dejaron la celebración familiar para cumplir con su jornada.

$!Trabajadores compartieron que, aunque la Navidad suele vivirse en familia, para muchos el 25 de diciembre es un día laboral más.
Trabajadores compartieron que, aunque la Navidad suele vivirse en familia, para muchos el 25 de diciembre es un día laboral más. FOTO: FREEPICK

Jesús, de 22 años, es uno de ellos. Desde hace tres trabaja en una tienda y este 25 de diciembre tuvo que presentarse a laborar, pese a que en casa lo esperaban su esposa y su hijo recién nacido. “No fue fácil cerrar la puerta y alejarme sabiendo que ella me necesitaba. Esta Navidad no la viví en familia, sino desde el trabajo, con la mente en casa y el corazón dividido”, compartió.

Para él, laborar en una fecha festiva no fue una elección, sino una obligación marcada por la necesidad. “A veces se piensa que trabajar en días festivos es por gusto, pero muchas veces es por responsabilidad. Detrás de cada tienda abierta hay historias como la mía”, expresó.

Otra de ellas es la de Reyna, de 37 años, quien lleva 13 trabajando en la misma empresa y desde entonces le ha tocado laborar cada Navidad. Originaria de Monclova, explicó que el trabajo le impide compartir estas fechas con su familia. “Aunque esté cerca, los horarios no me permiten ir. Me pierdo tradiciones como rezar el rosario o la piñata. Sí te duele el corazón”, dijo.

Sin embargo, destacó que en el trabajo también se construyen lazos. “Aquí encuentras una segunda familia. Son sentimientos encontrados: estás bien con tu equipo, pero también extrañas a los tuyos”, señaló.

$!Mientras muchas familias celebraban en casa, trabajadores acudieron a sus empleos para mantener en marcha la actividad comercial durante el 25 de diciembre.
Mientras muchas familias celebraban en casa, trabajadores acudieron a sus empleos para mantener en marcha la actividad comercial durante el 25 de diciembre. FOTO: FREEPICK

Historias como estas reflejan la realidad de cientos de trabajadores que, mientras la ciudad celebra, sostienen la actividad comercial, sacrificando momentos importantes con la esperanza de ofrecer un mejor futuro a sus familias.

Temas


Navidad
Trabajo
A20

