Saltillo: mil 200 vacantes en 32 empresas se ofertaron durante la última feria de empleo del 2025

Saltillo
/ 19 noviembre 2025
    La feria fue “muy abierta”, con oportunidades laborales para personas con discapacidad, adultos mayores y diferentes niveles de escolaridad, dijeron autoridades. FOTO: REDES SOCIALES

Con esta edición, el programa sumó 20 ferias de empleo en el año, logrando atender a 12 mil personas y colocando laboralmente al 50% de los asistentes

La Secretaría del Trabajo de Coahuila (Setra) y el Servicio Nacional de Empleo realizaron este miércoles la última feria laboral de 2025, donde 32 empresas ofertaron mil 200 vacantes en distintos sectores. La jornada se llevó a cabo en las instalaciones de Canacintra Sureste.

La titular de la Setra, Nazira Zogbi Castro, dijo que llegaron alrededor de mil personas buscadoras de empleo, quienes también tuvieron acceso a módulos de conciliación laboral, asesoría en defensa del trabajo, instituciones educativas y expedición de cartas de no antecedentes penales.

Zogbi señaló que la feria fue “muy abierta”, con oportunidades para diferentes niveles de escolaridad y edades. La oferta incluyó vacantes del sector manufacturero, comercio, servicios, hoteles y restaurantes, además de espacios para personas con discapacidad, adultos mayores o grupos con mayores dificultades de colocación.

Respecto al seguimiento que se da a quienes participan en estas jornadas, la secretaria recordó que suelen trabajar con una meta de colocar al 50% de los asistentes durante las primeras semanas. Quienes no logran acomodo inmediato son canalizados a la bolsa de trabajo estatal.

Con esta edición, sumaron 20 ferias de empleo en lo que va del año, en las que se han atendido alrededor de 12 mil personas, con 8 mil colocadas y la participación acumulada de 300 empresas en todo el estado.

