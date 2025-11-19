Saltillo: mil 200 vacantes en 32 empresas se ofertaron durante la última feria de empleo del 2025
Con esta edición, el programa sumó 20 ferias de empleo en el año, logrando atender a 12 mil personas y colocando laboralmente al 50% de los asistentes
La Secretaría del Trabajo de Coahuila (Setra) y el Servicio Nacional de Empleo realizaron este miércoles la última feria laboral de 2025, donde 32 empresas ofertaron mil 200 vacantes en distintos sectores. La jornada se llevó a cabo en las instalaciones de Canacintra Sureste.
La titular de la Setra, Nazira Zogbi Castro, dijo que llegaron alrededor de mil personas buscadoras de empleo, quienes también tuvieron acceso a módulos de conciliación laboral, asesoría en defensa del trabajo, instituciones educativas y expedición de cartas de no antecedentes penales.
Zogbi señaló que la feria fue “muy abierta”, con oportunidades para diferentes niveles de escolaridad y edades. La oferta incluyó vacantes del sector manufacturero, comercio, servicios, hoteles y restaurantes, además de espacios para personas con discapacidad, adultos mayores o grupos con mayores dificultades de colocación.
Respecto al seguimiento que se da a quienes participan en estas jornadas, la secretaria recordó que suelen trabajar con una meta de colocar al 50% de los asistentes durante las primeras semanas. Quienes no logran acomodo inmediato son canalizados a la bolsa de trabajo estatal.
Con esta edición, sumaron 20 ferias de empleo en lo que va del año, en las que se han atendido alrededor de 12 mil personas, con 8 mil colocadas y la participación acumulada de 300 empresas en todo el estado.