Arranca el montaje del pino navideño para ‘Villa Magia 2025’ en Saltillo

La instalación del Pino Navideño Monumental ya comenzó en el corazón de Saltillo. En la Plaza de Armas, cuadrillas de trabajadores acondicionan el espacio para recibir esta estructura que, aunque aún no se anuncia formalmente, volverá a ser el elemento central del evento estatal “Villa Magia”. Con estas primeras maniobras inicia de manera simbólica la temporada decembrina en la capital.

El montaje requiere especial precisión. El personal debe operar maquinaria y piezas voluminosas sin afectar la fuente central ni las esculturas históricas que forman parte del patrimonio del lugar. Proteger estos elementos es una prioridad durante toda la instalación.

El año pasado el proyecto “Villa Magia 2024” fue coordinado por el Gobierno del Estado a través de la Oficina Inspira y el DIF Estatal. Se espera que el montaje siga la línea de los grandes atractivos de las ediciones pasadas.