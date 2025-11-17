Arranca el montaje del pino navideño para ‘Villa Magia 2025’ en Saltillo

Saltillo
/ 17 noviembre 2025
    Arranca el montaje del pino navideño para ‘Villa Magia 2025’ en Saltillo
    La preservación del entorno urbano es la prioridad durante todo el proceso de montaje. FOTO: OMAR SAUCEDO

Trabajadores realizan complejas maniobras para evitar daños al patrimonio urbano en la Plaza de Armas

La instalación del Pino Navideño Monumental ya comenzó en el corazón de Saltillo. En la Plaza de Armas, cuadrillas de trabajadores acondicionan el espacio para recibir esta estructura que, aunque aún no se anuncia formalmente, volverá a ser el elemento central del evento estatal “Villa Magia”. Con estas primeras maniobras inicia de manera simbólica la temporada decembrina en la capital.

El montaje requiere especial precisión. El personal debe operar maquinaria y piezas voluminosas sin afectar la fuente central ni las esculturas históricas que forman parte del patrimonio del lugar. Proteger estos elementos es una prioridad durante toda la instalación.

El año pasado el proyecto “Villa Magia 2024” fue coordinado por el Gobierno del Estado a través de la Oficina Inspira y el DIF Estatal. Se espera que el montaje siga la línea de los grandes atractivos de las ediciones pasadas.

$!La instalación requiere especial cuidado para no dañar la fuente central ubicada en la plaza.
La instalación requiere especial cuidado para no dañar la fuente central ubicada en la plaza. FOTO: OMAR SAUCEDO

Tradicionalmente, el pino ha superado los 20 metros de altura e incorporado más de 200 figuras gigantes, aunque las dimensiones y el diseño de este año aún no han sido revelados.

Además del ambiente festivo, el proyecto tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico y turístico de la región. Comerciantes del centro esperan un notable aumento en sus ventas, como ha ocurrido en años previos con la llegada de visitantes atraídos por la Villa Magia.

También se prevé una alta afluencia en las siete sedes que tendrá el evento a nivel estatal. En ediciones anteriores, la iniciativa superó el millón de asistentes, cifra que las autoridades buscan mantener.

Con este esfuerzo logístico y la expectativa sobre las características finales, Saltillo se prepara para la Navidad. El pino en la Plaza de Armas es el símbolo festivo y motor turístico de la temporada invernal.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

