Saltillo: moto queda debajo de un auto tras derrape; conductor se salva de ser atropellado

Un motociclista se salvó de ser arrollado por los vehículos que circulaban por el bulevar Fundadores con dirección a Arteaga, luego de derrapar y quedar sobre la cinta asfáltica la mañana de este viernes, entre las colonias Ampliación Morelos y Zaragoza, en Saltillo.

Se trata de Rubén ¨N¨, de 52 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta Italika, con dirección a Arteaga para acudir a su trabajo.

