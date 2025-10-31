Saltillo: moto queda debajo de un auto tras derrape; conductor se salva de ser atropellado
El conductor del vehículo involucrado permaneció en el lugar y contactó a su aseguradora para llegar a un acuerdo por los daños materiales con los familiares del motociclista
Un motociclista se salvó de ser arrollado por los vehículos que circulaban por el bulevar Fundadores con dirección a Arteaga, luego de derrapar y quedar sobre la cinta asfáltica la mañana de este viernes, entre las colonias Ampliación Morelos y Zaragoza, en Saltillo.
Se trata de Rubén ¨N¨, de 52 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta Italika, con dirección a Arteaga para acudir a su trabajo.
Sin percatarse de qué ocurrió, el hombre perdió el control de la motocicleta. Aseguró no haber sentido ningún golpe; la unidad derrapó, se soltó de ella y cayó al carril izquierdo, justo debajo de un automóvil que circulaba por la misma vía.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del accidente, valoraron al lesionado y lo trasladaron a la Clínica del ISSSTE para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas.
El conductor del vehículo KIA, se asustó al pensar que había arrollado al motociclista, pero por fortuna no fue así. Permaneció en el lugar y llamó a su aseguradora para llegar a un convenio por los daños con los familiares del lesionado.