Saltillo: moto queda debajo de un auto tras derrape; conductor se salva de ser atropellado

Saltillo
/ 31 octubre 2025
    El vehículo KIA involucrado permaneció en el sitio mientras se coordinaba la aseguradora. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El conductor del vehículo involucrado permaneció en el lugar y contactó a su aseguradora para llegar a un acuerdo por los daños materiales con los familiares del motociclista

Un motociclista se salvó de ser arrollado por los vehículos que circulaban por el bulevar Fundadores con dirección a Arteaga, luego de derrapar y quedar sobre la cinta asfáltica la mañana de este viernes, entre las colonias Ampliación Morelos y Zaragoza, en Saltillo.

Se trata de Rubén ¨N¨, de 52 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta Italika, con dirección a Arteaga para acudir a su trabajo.

$!La motocicleta Italika quedó sobre el carril izquierdo tras perder el control el conductor.
La motocicleta Italika quedó sobre el carril izquierdo tras perder el control el conductor. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Sin percatarse de qué ocurrió, el hombre perdió el control de la motocicleta. Aseguró no haber sentido ningún golpe; la unidad derrapó, se soltó de ella y cayó al carril izquierdo, justo debajo de un automóvil que circulaba por la misma vía.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado en el lugar antes de trasladarlo a la clínica.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado en el lugar antes de trasladarlo a la clínica. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del accidente, valoraron al lesionado y lo trasladaron a la Clínica del ISSSTE para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas.

$!Testigos del accidente observaron cómo el motociclista se soltó de la unidad y evitó ser atropellado.
Testigos del accidente observaron cómo el motociclista se soltó de la unidad y evitó ser atropellado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El conductor del vehículo KIA, se asustó al pensar que había arrollado al motociclista, pero por fortuna no fue así. Permaneció en el lugar y llamó a su aseguradora para llegar a un convenio por los daños con los familiares del lesionado.

Ulises Martínez

