Saltillo: motociclista termina lesionado al no guardar su distancia e impactarse contra camioneta

Con diversos golpes terminó un motociclista lesionado la tarde del jueves, luego de impactarse por alcance contra una camioneta que se detuvo de manera repentina sobre la lateral del bulevar Luis Echeverría Álvarez, alrededor de la 1 de la tarde, cuando ambos vehículos circulaban con dirección a El Sarape, al oriente de Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo marcha en el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el motociclista, Clemente “N”, de 20 años, viajaba en una moto y, antes de llegar al cruce con Jesús Valdés Sánchez, chocó contra la parte trasera de una camioneta Chevrolet que se había detenido para ingresar a un estacionamiento. El motociclista no se percató de la maniobra y, tras el impacto, cayó al pavimento, donde sufrió golpes y una lesión en la pierna derecha. Testigos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia para su atención.