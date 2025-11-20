Saltillo: motociclista termina lesionado al no guardar su distancia e impactarse contra camioneta

Saltillo
/ 20 noviembre 2025
    Saltillo: motociclista termina lesionado al no guardar su distancia e impactarse contra camioneta
    La motocicleta quedó a pocos metros del punto de impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Un motociclista de 20 años resultó lesionado tras chocar por alcance contra una camioneta que se detuvo de manera repentina

Con diversos golpes terminó un motociclista lesionado la tarde del jueves, luego de impactarse por alcance contra una camioneta que se detuvo de manera repentina sobre la lateral del bulevar Luis Echeverría Álvarez, alrededor de la 1 de la tarde, cuando ambos vehículos circulaban con dirección a El Sarape, al oriente de Saltillo.

$!Elementos de Tránsito Municipal resguardaron el área del accidente.
Elementos de Tránsito Municipal resguardaron el área del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el motociclista, Clemente “N”, de 20 años, viajaba en una moto y, antes de llegar al cruce con Jesús Valdés Sánchez, chocó contra la parte trasera de una camioneta Chevrolet que se había detenido para ingresar a un estacionamiento.

El motociclista no se percató de la maniobra y, tras el impacto, cayó al pavimento, donde sufrió golpes y una lesión en la pierna derecha. Testigos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia para su atención.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atienden al motociclista lesionado tras el choque.
Paramédicos de la Cruz Roja atienden al motociclista lesionado tras el choque. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo a la Clínica Dos del IMSS, donde recibiría valoración médica.

Personal de la Policía de Tránsito arribó para tomar conocimiento del percance; el conductor de la camioneta fue detenido mientras se realizaban las diligencias y se buscaba llegar a un acuerdo entre las partes involucradas.

