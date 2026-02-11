Saltillo: necesario ganar 25 mil pesos para comprar la vivienda más barata en 2026

Para acceder a un crédito que permita adquirir la vivienda más barata en Saltillo —sin considerar ahorros ni enganche— es necesario percibir ingresos cercanos a los 25 mil 500 pesos mensuales. Una revisión realizada por VANGUARDIA en Marketplace de Facebook y en sitios especializados como Nocnok Inmuebles mostró que la propiedad más económica con posibilidad de pago mediante crédito tiene un valor de 850 mil pesos. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Ofertan casas hasta en 55 mdp; mercado no está inflado, consideran valuadores Se trata de un departamento ubicado en la colonia Prados de San José, al oriente de la ciudad. Cuenta con dos recámaras y un baño, y se encuentra, de acuerdo con la clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el estrato socioeconómico bajo. Según datos compartidos por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Saltillo (AMPI), una persona debe percibir alrededor del 0.1 por ciento del valor de la propiedad de manera diaria; en este caso, 850 pesos al día, lo que equivale a 25 mil 500 pesos mensuales.

De acuerdo con la Secretaría de Economía federal, el salario promedio en Saltillo fue de 10 mil 700 pesos en el empleo formal, con datos al primer trimestre de 2025. Otras fuentes, como el Índice de Competitividad Urbana 2024 (ICU) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalan que el salario promedio en la capital coahuilense asciende a 12 mil 233 pesos. ¿A CUÁNTO ASCIENDEN LAS CASAS EN SALTILLO? Si bien existen propiedades con precios más bajos, las de menor costo requieren pago con recursos propios, es decir, disponer del monto total en efectivo para concretar la compra. TE PUEDE INTERESAR: Expectativas de vivienda superan la realidad del mercado inmobiliario en Saltillo: AMPI En ese sentido, otra vivienda ofertada en Nocnok con opción de crédito se ubica en la colonia Independencia, al poniente de Saltillo, con un precio de un millón 280 mil pesos. La propiedad cuenta con cuatro recámaras, un baño, cocina equipada, patio trasero y chimenea; tiene 135 metros cuadrados de construcción y 170 metros cuadrados de terreno. También pertenece al estrato socioeconómico bajo. En la colonia Satélite Norte, igualmente al poniente de la ciudad, se ofrece una casa en un millón 690 mil pesos con posibilidad de financiamiento. Dispone de tres recámaras, un baño y medio, 101 metros cuadrados de construcción y 108 de terreno. Su clasificación socioeconómica también es baja.