Saltillo: necropsia descarta caída accidental; bebé sufrió múltiples golpes antes de morir

La Delegación Sureste de la Fiscalía General del Estado solicitará la reclasificación del delito en el caso de una menor de edad, pasando de violencia familiar agravada a homicidio, informó el delegado Julio César Loera Ruiz. El funcionario explicó que, aunque en su momento los padres argumentaron que la pequeña sufrió una caída accidental desde la cama, las investigaciones periciales desmintieron esa versión tras confirmarse diversos signos compatibles con maltrato.

La causa médica de la muerte fue una hemorragia cerebral secundaria a un traumatismo craneoencefálico, el cual, de acuerdo con la autoridad, fue derivado de agresiones infligidas de forma dolosa. “Al momento de nosotros realizar la necropsia, nos percatamos de lesiones que presentaba, que fue el motivo por el cual el hospital nos dio aviso. Recordemos que hay un protocolo que tienen los hospitales y hay un síndrome de niño maltratado”, detalló Loera Ruiz. El delegado precisó que para determinar la participación de los dos menores involucrados se utilizó prueba circunstancial, así como toda la información científica pericial. Actualmente, los señalados permanecen en internamiento preventivo dentro de la etapa de investigación complementaria, un proceso que podría alcanzar hasta cinco años, la pena máxima para adolescentes. AVANZA CASO DE ATROPELLAMIENTO EN ZONA ESCOLAR En otro tema, el delegado abordó el accidente vial registrado en un cruce con puente peatonal en una zona escolar, confirmando que la responsabilidad recayó sobre el conductor tras el peritaje técnico.

“Los peritos coincidieron en que la responsabilidad era atribuible al conductor por distintos factores, entre ellos ocurrir en una zona escolar donde la reducción de velocidad es mayor”, señaló Loera Ruiz, quien indicó que el caso ya fue judicializado ante un juez de control. DESCARTAN NOCAUT EN MUERTE DE BOXEADOR Respecto al fallecimiento de un boxeador tras un combate, el funcionario aclaró que el análisis del material videográfico y los dictámenes de la necropsia concluyeron que la causa de muerte fue un infarto y no un traumatismo por nocaut.